9. August 2018, 18:55 Uhr Festnahme Verhängnisvoller Koffer

Mit seinem Koffer hat sich ein per Haftbefehl gesuchter Hamburger am Flughafen München verraten. Der 48-Jährige ließ das Gepäck unbeaufsichtigt stehen, was die Bundespolizei auf den Plan rief. Als der Besitzer zurückkehrte, stellten die Beamten fest, dass dieser schon lange gesucht wurde - er hatte eine 200-Euro-Geldbuße für Fahren ohne Fahrerlaubnis nicht bezahlt. Zahlen konnte er nicht; er kam für 40 Tage in Haft.