Passanten erkennen in einem Kino in der Innenstadt einen Mann, den die Polizei mit Fahndungsfotos sucht. Genau am gleichen Ort soll er während Filmvorführungen minderjährige Mädchen sexuell bedrängt haben.

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Sexualstraftäter im Mathäser Filmpalast in der Nähe des Hauptbahnhofs festgenommen. Der Mann war nach einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei von Passanten am Dienstagabend in dem Kino an der Bayerstraße erkannt und von einer Streife als der Gesuchte identifiziert worden.

Der 49-Jährige mit Wohnsitz in der Oberpfalz steht im Verdacht, in demselben Kino im März drei minderjährige Mädchen sexuell bedrängt zu haben. In einem Fall soll er sich während einer Vorführung neben eine 13-Jährige gesetzt, seine Hose geöffnet und onaniert haben. Das Mädchen habe daraufhin den Platz gewechselt und erst zu Hause die Eltern informiert.

Im zweiten Fall soll der Tatverdächtige ebenfalls in einem Kinosaal neben einer Zwölf- und einer 13-Jährigen mit sexuellen Handlungen an sich begonnen haben. Die Mädchen flüchteten und verständigten das Kino-Personal. Die Betroffenen sollen ihn auf Überwachungsvideos identifiziert haben. Der 49-Jährige soll im Laufe des Mittwochs einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden.