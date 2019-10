Eine Verkehrskontrolle hat am Donnerstag zur Festnahme eines Drogenhändlers geführt, dem die Polizei schon länger auf der Spur war. Der 62-Jährige sei bereits in 166 Fällen wegen Handels mit Betäubungsmitteln angezeigt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ermittler hatten bei der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl beantragt. Noch bevor eine Entscheidung fiel, geriet der Verdächtige in Freising in eine Verkehrskontrolle. Zuerst fiel den Beamten auf, dass er keinen Führerschein hatte. Dann durchsuchten sie seinen Wagen und fanden 60 Fentanylpflaster. Das synthetische Opioid wird Patienten mit starken Schmerzen verschrieben. Es wirkt über den Kontakt mit der Haut, wird aber in der Drogenszene auch geraucht. Die Fahnder haben den 62-Jährigen im Verdacht, dass er als sogenannter "Ärzte-Hopper" durch Bayern gereist ist und die Mediziner angebettelt hat, dass er das Präparat brauche. Anschließend verkaufte er es auf dem Schwarzmarkt. Dieser Verdacht wurde nun erhärtet: Bei Durchsuchungen in Wohnungen von Bekannten des wohnsitzlosen Mannes fanden die Fahnder Listen mit Namen und Adressen von Ärzten. Ein Richter erließ Haftbefehl.