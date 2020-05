Ein 25-Jähriger hat am Sonntag wütend mit einem Messer auf mehrere Autos eingestochen, die gegen 20.45 Uhr an einer Kreuzung in der Zschokkestraße vor einer roten Ampel warteten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus und war schnell genug zur Stelle, um den Mann in der Nähe des Tatorts festzunehmen. Das Küchenmesser führte er noch bei sich. An drei Pkw wurden Dellen und Kratzer festgestellt. Die Polizei beziffert den Sachschaden insgesamt auf mehrere Tausend Euro. Was den Mann zu der Tat veranlasst hat, soll nun in weiteren Ermittlungen geklärt werden. Auch eine Begutachtung durch einen Psychiater steht im Raum. Bei seiner Festnahme habe der Tatverdächtige "zusammenhanglose Äußerungen" gemacht, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Der Tatvorwurf lautet auf versuchten räuberischen Angriff auf Kraftfahrer.