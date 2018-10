7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Festnahme 24-Jähriger droht seine Mutter zu töten

Am Freitagabend wurden mehrere Streifenwagen losgeschickt, nachdem ein Mann bei der Polizei angerufen hatte und drohte, seine Mutter und sich selbst umbringen zu wollen. Gegen 18.10 Uhr fuhren etwa zehn Streifenwagen zu einer Wohnung an der Lortzingerstraße. Ein 24-Jähriger hatte über den Notruf angerufen und die Morddrohung ausgesprochen. Als die Beamten ankamen, wurden sie von der 20-jährigen Freundin des Anrufers empfangen. Sie sagte, dass ihr Freund in der Wohnung randaliere. Der 24-Jährige kam wild gestikulierend und aggressiv auf die Beamten zu, von denen einer bei der folgenden Auseinandersetzung verletzt wurde. Der 36-jährige Beamte stürzte, schlug mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf und zog sich eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung zu. Der 24-Jährige wurde festgenommen und in ein Krankenhaus eingewiesen. Er ist der Polizei als Konsument von Betäubungsmitteln und als psychisch auffällig bekannt. Gegen ihn wird zudem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.