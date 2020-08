Ein 65-jähriger Mann steht unter dem Verdacht, einen Opferstock in der Heilig-Geist-Kirche in der Innenstadt aufgebrochen und Geld entwendet zu haben. Die Polizei berichtete am Dienstag von der Festnahme des Wohnsitzlosen. Bei ihm seien Gegenstände sichergestellt worden, die ihn zum Verdächtigen machen. Der Ermittlungsrichter habe Haftbefehl erlassen. Polizisten war der mutmaßliche Täter aufgefallen, als er am Samstag erneut den Opferstock in der Kirche aufsuchte, gestohlen habe er dabei aber nichts.