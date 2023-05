Man kann es ja mal versuchen: Am Flughafen wurde der 47-Jähriger festgenommen - und muss nun den Rest seiner Haftstrafe absitzen.

Ein 47-jähriger Israeli wurde 2003 in Deutschland straffällig und ein paar Jahre später abgeschoben. Trotzdem versuchte er nun, wieder einzureisen. Die Polizei nahm ihn am Flughafen fest.

Ein 47-jähriger Israeli, aus Tel Aviv kommend, ist von der Bundespolizei am Flughafen festgenommen worden. Er war 2003 vom Landgericht Rostock zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt worden, weil er einem Bekannten mit einem Drehmomentschlüssel schwerste Kopfverletzungen zugefügt und ihm 2500 Euro geraubt hatte. Nachdem er die Hälfte seiner Strafe verbüßt hatte, wurde er 2006 ausgewiesen, außerdem wurde eine Wiedereinreisesperre verhängt.

Dennoch versuchte er jetzt, 19 Jahre später, wieder in Deutschland einzureisen - mit für ihn fatalen Folgen: Nach der Festnahme muss er jetzt die verbliebene Reststrafe absitzen, ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung. Immerhin geht es dabei um 897 Tage, also rund zweieinhalb Jahre. Nach der Festnahme wurde der Mann deshalb in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim gebracht.