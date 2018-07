24. Juli 2018, 18:51 Uhr Festnahme Einbrecherduo in Getränkemarkt gefasst

Nicht gerade wie die Profis haben sich zwei Einbrecher angestellt, die am Montag gegen 1.15 Uhr durch einen Kellerschacht in einen Getränkemarkt in der Nähe des Prinzregentenplatzes einstiegen. Sie verdeckten die im Verkaufsraum installierte Überwachungskamera, lösten dabei aber Alarm aus. Der Inhaber verständigte die Polizei, die nahm das Einbrecherduo noch beim Verlassen des Tatorts fest. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 25 und 38 Jahren hatten es nicht auf Geld oder Getränke abgesehen, bei ihrer Durchsuchung fand die Polizei etliche entwendete Zigarettenpackungen. Und im Keller des Getränkemarkts hatten sie weiteres Diebesgut in Form von Zigaretten zum Abtransport bereitgestellt.