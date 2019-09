Artikel per E-Mail versenden

Ob es sich bei dem Täter um einen strammen Nazi handle, das wisse man nicht, berichtete die Polizei nach einem Einsatz am Hauptbahnhof. Aber sturzbetrunken sei der Mann gewesen. Ein 39-jähriger Tourist wollte am Donnerstag sein Gepäck aus einem Schließfach holen. Als er dafür Geld nachzahlen sollte, fing er laut an zu fluchen. Und als die Polizei hinzukam, hob er den Arm mehrfach zum Hitlergruß und grölte rechte Parolen. Er wurde festgenommen und angezeigt.