Er war nach Russland abgehauen - und muss sich nun doch der Justiz stellen: Die Polizei hat am Sonntag einen 31-jährigen Mann am Münchner Flughafen festgenommen, der eine Frau sexuell genötigt haben soll. Nun wird er sich wegen gleich vier Delikten verantworten müssen: sexuellen Übergriffs, vorsätzlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Konkret soll der Mann im August auf einem Konzert in München erst eine Frau begrapscht und sexuell genötigt haben. Als deren Begleiter ihn zur Rede stellen wollten, soll er diesen angegriffen und verletzt haben, bevor er beide beleidigte und mit dem Tode bedrohte. Obwohl die Polizei den Fall im August aufnahm, schaffte es der Mann, sich abzusetzen. In der Folge erließ die Polizei einen Untersuchungshaftbefehl - was sich am vergangenen Sonntag auszahlte, als der Mann aus Sankt Petersburg am Flughafen im Erdinger Moos landete: Die Polizisten entdeckten die Fahndungsnotiz und zogen den Mann aus dem Verkehr. Er soll am Amtsgericht Erding demnächst dem Haftrichter vorgeführt werden.