Das mitreißende Gastspiel von "I have a drum" zeigt Ingoma Nshya, das erste Frauen-Trommelensemble Ruandas, in Aktion.

Von Sabine Leucht

Ihre Haare hat sie fest in ein buntes Tuch gewickelt, ihre Haltung ist majestätisch; in Stimme und Augen wohnt leiser Spott. Lange, sagt sie, war sie der Ansicht, ein Mensch zu sein. Im Studium in Paris erfuhr sie: "Ich bin Schwarz". Als sie - zurück in ihrer ruandischen Heimat - zur Trommel griff, kam der nächste Schock: "Ich bin eine Frau". Trommeln? Können Frauen nicht. Sie haben eine Vagina. Keinen Penis. Sind also die Trommel und können keine Stöcke schwingen.