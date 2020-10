Von Joachim Nicolodi

Mit fünf Jahren begann Kit Armstrong Klavier zu spielen, mit acht hatte er sein Konzertdebüt und mit zehn trug er eine eigene Komposition bei Late-Night-Legende David Letterman vor. Gleichzeitig studierte er an der Utah State University Musik, Mathematik, Chemie und Biologie. Mit 16 Jahren schloss er sein Musikstudium an der Royal Academy of Arts mit Auszeichnung ab, zwei Jahre später sein Mathematikstudium am Imperial College London.

Auch die Geigerin Clara Chen stand schon als Kind auf der Bühne. Mit ihr, sowie Can Cakmur (Klavier) und Yuya Okamoto (Violoncello) tritt Armstrong nun beim Festival "Stars and Rising Stars" im Münchner Wilhelmsgymnasium auf. Bei dem Festival stehen angesehene Klassikmusiker gemeinsam mit Nachwuchskünstlern an ungewöhnlichen Orten auf der Bühne. Ein junges, anderes Publikum und ein ungezwungener Rahmen für Klassikkonzerte sollen die sonst oft strenge Konzertatmosphäre lösen.

Kit Armstrong mit Can Cakmur, Clara Chen und Yuya Okamoto, Fr., 16. Okt., 19 Uhr, Wilhelmsgymnasium, Thierschstraße 46, Telefon 21837300