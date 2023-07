"Rolling Loud"-Festival:Ende für Großkonzerte auf dem Münchner Messegelände?

Von Bernd Kastner und Anna Weiß

Das Hip-Hop-Festival "Rolling Loud" auf dem Messegelände wäre aus Sicherheitsgründen am Samstag beinahe abgebrochen worden. Polizei, Feuerwehr und KVR schätzten die Situation unter den gut 40 000 Besuchern zwischenzeitlich nicht nur als aggressiv, sondern auch als gefährlich ein. Das Kreisverwaltungsreferat als verantwortliche Sicherheitsbehörde erklärt auf Fragen der SZ: "Die Sicherheitsbehörden haben intensiv über einen Abbruch der Veranstaltung nachgedacht." Dies hätte aber wahrscheinlich "zu noch mehr Aggressionen und Gedränge geführt". Deshalb entschieden die Behörden, "Rolling Loud", das am Freitag begonnen hatte, wie geplant bis Sonntag weiterlaufen zu lassen. "Das war der sicherere Weg", so KVR-Chefin Hanna Sammüller-Gradl. Das aus den USA stammende Festival findet seit Jahren an verschiedenen Orten weltweit statt, am zurückliegenden Wochenende erstmals in Deutschland.