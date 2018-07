18. Juli 2018, 15:37 Uhr Festival Rebellion im Supermarkt

Drei Wochen lang macht das Backstage bei "Free & Easy" kunterbunt Programm. Obwohl kostenlos, bieten viele Veranstaltungen dem Publikum doch namhafte Künstler - vom "Blutgott" bis zum Helden aller Datenschützer.

Von Michael Zirnstein

Darf ein Schullehrer blutbesudelt mit einer Kettensäge posieren? Dies ist eine Frage, die vor ein paar Jahren tatsächlich die Medien beschäftigte. Nein, befand das Kultusministerium in Stuttgart und zwang den Referendar Thomas Gurrath, den "Blutgott aus dem Lehrerzimmer" (Bild-Zeitung), sich zu entscheiden: Ethiklehrer oder Monsterrockshowmaster? "Nicht so schlimm", sagte der Sänger damals, "im Grunde bin ich Musiker" - und er quittierte den Staatsdienst, um mit seiner Death-Metal-Band Debauchery Karriere zu machen. Das zeugt davon, wie kurzsichtig die Öffentlichkeit manch krasse Kunstfigur sieht - bei aller Blutrünstigkeit in seinen Shows ist Gurrath Vegetarier und Tierrechtlicher.

Was sagt dies und der Auftritt von Debauchery (27. Juli) über das dreiwöchige "Free & Easy"-Festival aus? Vielleicht, dass sich für den Außenstehenden dort im größten alternativen Kulturzentrum Münchens oft ein zweiter Blick lohnt - bei Hunderten Konzerten, Partys, Kleinkunst- und Film-Vorführungen und anderen Veranstaltungen ist dieser zudem kostenlos. Toben sich bei der 13. Auflage in drei Hallen und auf einer Open-Air-Bühne auch viele nur in ihrer jeweiligen Szene - von Metal über Gothic bis Punk und Hip-Hop - bekannte Künstler aus, so sind einige doch darüber hinaus berühmt wenn nicht gar berüchtigt geworden: Christoph Weiherer (26.7.) zum Beispiel, einziger legitimer Nachfolger von Hans Söllner als spöttischer Polit-Liedermacher, wurde landesweit zum Medien-Helden der Datenschützer, weil er alle Gleichgesinnten darauf einschwor, in Supermarkt-Umfragen stets die Postleitzahl von Brunsbüttel (25541) anzugeben.

Den österreichischen Hip-Hopper Money Boy (20.7.) mag man vielleicht nicht kennen, wohl aber das deutsche Wort des Jahres 2017, das er durch einen Rap populär machte: "Dreh den Swag auf". Den Singer-Songwriter Robert Redweik kennen inzwischen sogar Fans von Howard Carpendale, für den er komponiert (19.7.). Flo Weber ist Nummer-1-Garant als Schlagzeuger mit den Sportfreunden Stiller - im Backstage stellt er sein lärmendes, neues Duo Taskete vor (2.8.).

Wer Henning Wehland nicht mehr von den H-Bloxx in Erinnerung hat oder von den Söhnen Mannheims, kennt ihn wohl als "The Voice Kids"-Juror. Die Country-Rocker Trails (3.8.) fahren als Sänger die Synchronstimme von Jon Snow aus der Erfolgsserie Game of Thrones auf. Und Reggae-Freunde hören hier nicht nur die Pop-Stars der deutschen Szene, Jamaram (2.8.), sondern mit den Heptones auch Rocksteady-Pioniere aus Jamaika (20.7.).

Außer täglichen Partys gibt es Spezialitäten wie den Punk'n'Roll-Flohmarkt, die amerikanischen Zirkus-Freak-Show "Hellzapoppin", ein Burger-Food-Festival, die deutsche Luftgitarremeisterschaft und eine fünfteilige "Politics"-Reihe, in der Fragen von öffentlichem Belang diskutiert werden, wie: "Sind rechte Deutschrock-Bands gefährlich?"

Free & Easy, Do., 19. Juli, bis 5. Aug., tägl. 18 Uhr, Backstage, Reitknechtstr. 6, Eintritt frei