Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen In "A Quiet Place 2" bekommt es Emily Blunt erneut mit Außerirdischen zu tun. (Foto: Jonny Cournoyer/Paramount Pictures/Fantasy Filmfest)

Was man in den Monaten des Lockdowns beinahe vergessen hat: Im Kino gibt es oft sehr unterschiedliche Vorstellungen von angemessener Lautstärke. Während es dem einen Teil des Publikums nicht laut genug krachen, knallen oder klappern kann, hält sich der andere Teil die Ohren zu - oder ist auf dem Weg in die Vorführkabine, um den Lautstärkenregulator ob seiner vermeintlichen Taubheit zu beschimpfen. Beim US-Blockbuster A Quiet Place aus dem Jahr 2018 waren sich dagegen alle einig: Hier sollte es überhaupt nicht klirren oder krachen, sondern möglichst ruhig sein, zumindest auf der Leinwand. Denn der Film erzählte von einer Invasion geräuschsensibler Aliens. Die von Emily Blunt angeführte Filmfamilie musste sich also möglichst leise bewegen, um den mordlustigen Bestien zu entkommen - was nicht nur angesichts ihres neugeborenen Babys eine Herausforderung war. Der Film war ein Riesenhit, deshalb wurde auch eine Fortsetzung gedreht: Im März 2020 hätte A Quiet Place 2 in die Kinos kommen sollen, wieder mit Außerirdischen, schreiendem Baby und Emily Blunt - aufgrund einer anderen Invasion klappte das aber nicht.

Jetzt sind die Viren vorerst auf dem Rückzug, die Aliens können also wieder übernehmen: Im Juli ist Kinostart, vorab ist der Film bei den Fantasy Filmfest Nights XL zu sehen (). Der Ableger des beliebten Genrefilmfestivals ist dieses Mal länger als sonst, insgesamt vier Tage, daher auch das "XL" im Titel. Auf dem Programm stehen 17 Filme für Hartgesottene, darunter sind potenzielle Genrehits wie der australische Thriller The Dry, der französische Dämonenfilm Kandisha oder die südkoreanische Science-Fiction-Story Seobok.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Gleichzeitig ist es nach acht Monaten die erste Gelegenheit, wieder das Cinema Filmtheater zu besuchen. A Quiet Place 2 läuft als Abschlussfilm (20.6., 21 Uhr), zum Auftakt präsentieren die Festivalmacher einen weiteren Kinohit aus den USA: Der Horrorthriller The Conjuring 3 spinnt die Geisterjägerstory der Vorgängerfilme fort, die Hauptrollen spielen wieder Vera Farmiga und Patrick Wilson (17.6., 19 Uhr).

Fantasy Filmfest Nights XL, Donnerstag, 17., bis Sonntag, 20. Juni, Cinema, Nymphenburger Straße 31, Tickets und Infos unter www.cinema-muenchen.com und www.fantasyfilmfest.com