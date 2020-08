Von Josef Grübl

Sie tragen zwar fast identische Namen, haben aber ansonsten nichts miteinander zu tun: Das Queer Film Festival München (QFFM) soll im Oktober zum fünften Mal stattfinden, das Queerfilmfestival startet dagegen schon Anfang September in elf Städten gleichzeitig, in München im City Kino. LGBTQ-Produktionen zeigen beide, Filme über lesbische, schwule oder transsexuelle Lebenswelten also. Um Diskriminierung, Rassismus und erste Liebe geht es im Spielfilmdebüt von Faraz Shariat: Der deutsche Regisseur iranischer Herkunft erzählt in Futur Drei von einem exzentrischen jungen Mann, der nach einem Ladendiebstahl Sozialstunden in einer Flüchtlingsunterkunft ableisten muss. Dort lernt er ein iranisches Geschwisterpaar kennen, die drei kommen sich bald näher (Mi., 2.9., 19 Uhr). Eine lesbische Liebesgeschichte steht am Freitag, 4. September um 19 Uhr auf dem Programm: Im finnischen Spielfilm Baby Jane zieht eine Studentin durch die Bars Helsinkis und erliegt dem Charme einer geheimnisvollen Sängerin. Weitere Filme des Festivals: der US-Independentfilm Adam mit Nicholas Alexander und Margaret Qualley (Sa., 5.9., 19 Uhr), das russische Kriegsdrama Bohnenstange (Do., 3.9., 21.15 Uhr) oder der chilenische Festivalliebling Der Prinz (So., 6.9., 20.15 Uhr).

Queerfilmfestival, Mittwoch, 2., bis Sonntag, 6. September, City Kino, Sonnenstraße 12a, Infos: www.queerfilmfestival.net