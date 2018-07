18. Juli 2018, 15:11 Uhr Festival Kulturelles Kraftwerk

Die Muffathalle feiert ihr 25-jähriges Bestehen zwei Monate lang mit allem, was sie ausmacht: umjubelten Tänzern und Musikern - und Performance-Formaten, die die Welt noch nicht kennt.

Von Michael Zirnstein

Das 1867 vom Stadtbaurat Franz Karl Muffat errichtete Brunnhaus auf der Kalkofeninsel hat sich stets dem Bedarf der Münchner angepasst: Erst lieferte es Wasser, von 1894 an dann Strom für die Rathausbeleuchtung und die elektrische Tram, und nachdem eine Weile hier Stadtbedienstete Tennis gespielt hatten, wurde die Halle von Juli 1993 an zum kulturellen Energieversorger Münchens.

Dieser Bedarf ist nach wie vor riesig. Von 1000 Quadratmetern Fläche hat sich das Muffatwerk auf 3000 Quadratmeter ausgedehnt, zu den Bühnen-, Gastro-, Büro- und Probeflächen dürfte bald auch noch der letzte Lagerraum im Keller für die Kunst gesichert werden. So sehr sich der Zweck des Gebäudes - dessen Schlösschen-artige Gestalt sich von Anfang an hübsch in die Isarlandschaft einfügen sollte - auch wandelte, eines ist in den vergangenen 25 Jahren geblieben: Die persönliche Begeisterung des Betreiber-Duos für seinen Kultur-Gemischtwarenladen als Spiegel einer weltoffenen Stadtgesellschaft. So freut sich Christian Waggershauser selbst mit am meisten auf die Konzerte der fünffachen Grammy-Gewinner Ladysmith Black Mambazo aus Südafrika (21. Juli) oder der Vier-Kontinente-Super-Group Bokanté (25. Juli) und ganz besonders auf die Cumbia-Nacht (27. Juli), bei der traditionelle und moderne Richtungen dieser lateinamerikanischen Feiermusik zusammenprallen, "bis die Decke wegfliegt".

Sein Partner Dietmar Lupfer treibt derweil wie in all den Jahren die Performance-Kunst auf eine neue Ebene: Mit Tanz wie von der Company des gefeierten Tel Aviver Choreografen Hofesh Shechter (6. und 7. September) und beim Gratis-Science-Art-Festival "Unsplit" (31. August bis 2. September), bei dem DNA zu Kunst wird und Ameisen als DJs auftreten. Mag der Bedarf danach vielleicht noch gering sein - das Muffatwerk ist damit der Zeit voraus, ist sich Kultur-Entdecker Lupfer sicher.

25 Jahre Muffatwerk, Samstag, 21. Juli, bis Mittwoch, 19. September, Zellstr. 4, t 45 87 50 02