13. September 2018, 14:03 Uhr Festival Kostenlose "Gaudi für alle"

Sound of Munich Now auf dem alten Messeplatz vor der alten Kongresshalle Lisaholic

Unter dem Motto "Gaudi für alle" versammeln sich kommerzbefreite Underground-Künstler im Import Export. Mit dabei: Die giftige Beatbox- und Rap-Poetin Lisaholic.

Von Bernhard Blöchl

Sie ist der Ed Sheeran des deutschen Sprechgesangs. Nur giftiger und ohne Gitarre, derber und ohne Mainstream-Drang. Was die Münchnerin Lisaholic mit dem internationalen Superstar verbindet, ist die Art der Inszenierung. Auf der Bühne gibt es nur sie, ein Mikrofon, ihre Loop-Station und ein Effektgerät. Wie der englische Songwriter erzeugt Lisa Hollik, wie sie bürgerlich heißt, ihren Sound ganz allein. Live beim Auftritt. Da prasseln die Bässe, da schnalzt der Beat, zwischendurch kreischt, brummt, singt und jauchzt sie. Sie nimmt sich dabei auf und rappt auf die wiederkehrenden Rhythmus-Fetzen. "Recycle dich selbst" heißt denn auch ihre bei Bumm Clack Records erschienene EP.

Darauf gibt Lisaholic mal die "Königin von Bayern", mal präsentiert sie "Aschenputtels Tampon", wobei sie klarstellt: "Ich brauch' auch keine lyrische Penisvergrößerung." Ihre Texte sind provokant und feministisch, ihr Credo: "Was der Geist dieser Zeit vertragen kann, ist'n bisschen östrogenlastiger Sprechgesang." Oder anders: "hochinfektiöses Vokabular" und "Wörterejakulat".

Wie diese fuchsteufelswilde Beatbox-Maschine auf der Bühne Alarm schlägt, hat Lisaholic im Sommer beim "Sound of Munich Now"-Festival gezeigt. In ihrer kurzen Show hat die ehemalige Songwriterin nicht nur das Publikum auf Anhieb begeistert; sie hat auch Improvisationstalent bewiesen, indem sie Horst Seehofers Flüchtlingspolitik aktuell verarbeitete - eine Gaudi für alle. Nur nicht für die CSU.

"Gaudi für alle", so ist auch der Abend betitelt, an dem Lisaholic nun erneut zu erleben ist. Zum zweiten Mal geht das kostenlose Festival an diesem Freitag im Import Export über die Bühne. Veranstalter ist der Ambulante Dienst der Stiftung Pfennigparade, weshalb Spenden erwünscht sind. Außer der Beatbox-Rapperin Lisaholic treten die bairisch-anarchistischen Genresprenger Zwoastoa auf; DJ Nada Safari soll ebenfalls zum kollektiven Ausflippen beitragen. Und dann wird noch das wechselnde Ensemble der dadaistisch anmutenden "Aktion M" erwartet, konkret: der "musikalische Arm der Gaudi-Guerilla". Die Münchner Aktionskünstler, darunter Mitarbeiter des Gaudiblatts, haben sich vor einigen Monaten formiert. Unter anderem, um "eine konsum- und kommerzbefreite Gaudi" zu haben. Dieser Ansatz dürfte auch Lisaholic gefallen.

Gaudi für alle, u.a. mit Lisaholic, Fr., 14. Sep., 20.30 Uhr, Import Export, Dachauer Str. 114, Eintritt frei