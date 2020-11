Von Dirk Wagner

Seit 2018 offenbart das in New York gegründete Progressive Chamber Music Festival auch im Münchner Milla-Club alljährlich neue Möglichkeiten einer zeitgenössischen Kammermusik. Dabei wird der hier gelebte Kammermusik-Begriff auf unterschiedliche Musikarten angewandt. Klassik überzeugt hier neben einer neuen Musik ebenso wie neben Jazz oder Rock.

Sowohl in New York als auch in München war es heuer allerdings wegen der Pandemie nicht möglich, das Festival vor im Konzertsaal anwesenden Zuschauern stattfinden zu lassen. Stattdessen war ein transatlantisches Festival geplant, das diesen Mittwoch aus dem Milla-Club via Internet in die weite Welt hinaus gestreamt worden wäre. Moderiert von Andreas Kolb, dem Chefredakteur der Neuen Musikzeitung, hätten sich hier wie gewohnt regionale Musiker vorstellen können, derweil die internationalen Gäste wegen der Reiseeinschränkungen über vorproduzierte Videoaufnahmen zugeschaltet worden wären.

"Aber der Lockdown-November hat auch das zunichte gemacht", sagt Gregor Huebner vom Sirius Quartet, das sowohl in New York als auch in München Gastgeber des Festivals ist. Damit dieses heuer nicht gänzlich entfällt, entschloss man sich, es bei den bereits vorproduzierten Darbietungen zu belassen, die am Mittwoch, den 11. November nun um 20.30 Uhr auf den Internetseiten Youtube (https://youtu.be/zMasScQl1VM) und Facebook (https://www.facebook.com/SiriusQuartetOfficial/posts/3524132294315914) zu sehen sind.

Aufgenommen in Barcelona, gestreamt aus New York und moderiert von Kolb in Regensburg spielt dann der spanische Jazzpianist Chano Domínguez eine Mischung aus Modern Jazz und Flamenco. Die US-amerikanische Pianistin Kathleen Supové erweitert indes mit der Violinistin Jennifer Choi eine Vorstellung von zukunftsweisender Musik, für die auch ihre Aufführungsreihe "Das explodierende Klavier" gerühmt wird. Abgerundet wird das Programm schließlich vom Gastgeber selbst, dem Sirius Quartet. Damit fällt das Festival heuer zwar deutlich kürzer aus als sonst. Doch die Qualität einer Aussicht misst sich ja auch nicht nur am Umfang des Fensterrahmens.