Mit einer verregneten Aufführung von Mozarts "Zauberflöte", die spontan in eine Reithalle verlegt werden musste, hat 1997 die Erfolgsgeschichte des Immling-Festivals begonnnen. Seit nunmehr 25 Jahren laden Intendant Ludwig Baumann und die musikalische Leiterin Cornelia von Kerssenbrock auf den Gutshof bei Halfing im Chiemgau ein; die ehemalige Reithalle hat sich freilich längst in ein klimatisiertes Opernhaus verwandelt. Am Freitag, 25. Juni, startet das Festival mit der Premiere der Oper "Madama Butterfly" von Giacomo Puccini, Regie führt Intendant Ludwig Baumann. Am Samstag laden Peter Ludwig & Ensemble zum "Tango a Trois", der Sonntag (27.6.) beginnt mit einem Frühschoppen, musikalisch gestaltet von den Neurosenheimern. Geplant ist auch eine zweite Opern-Eigenproduktion: Gioachino Rossinis "La Cenerentola" (Premiere: 10.7.). Außerdem gibt es viele weitere Veranstaltungen wie Open Airs, Orchestergalas und Kultabende wie "O Sole Mio" (www.immling.de).