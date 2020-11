Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Szene aus dem Film "My Name is Eytyhia" über die populäre Songtexterin Eftihia Papagiannopoulou. (Foto: Tanweer Productions)

Wenn die eigenen Kinder zum Studieren ins Ausland gehen, sind die meisten Eltern ziemlich stolz. Wenn sie aber zu Besuch kommen und noch nicht einmal vom Flughafen abgeholt werden, kann sich das Blatt schnell wenden. "Babak? Der studiert nicht mehr. Der hat schon vor zwei Jahren aufgehört", erfahren Pari und Farrokh von der Vermieterin ihres Sohnes. Also streifen die streng gläubigen Eheleute aus dem Iran durch die Straßen Athens, sie sehen eine Stadt in politischem Aufruhr, erleben Straßenkämpfe zwischen Linksautonomen und Polizisten, stehen vor brennenden Barrikaden. Pari ist einer der Höhepunkte der Griechischen Filmwoche. Der Film des iranisch-griechischen Regisseurs Siamak Etemadi ist vielschichtig und intensiv, bereits auf der Berlinale gab es dafür viel Applaus.

Die Griechische Filmwoche findet zum 34. Mal statt, dieses Jahr ist aber alles anders: Da die Kinos geschlossen bleiben müssen, sind die Filme erstmalig nur online zu sehen. Vom 12. bis 22. November können sich die Zuschauer 19 Filmprogramme (bestehend aus Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen) zuhause als "Video on demand" ansehen, es gibt Einzeltickets oder einen Festivalpass. Das Programm ist wie immer recht vielseitig, es beinhaltet schrullige Fantasy-Dramen (Cosmic Candy), Biopics (My Name is Eytyhia) über die populäre Songtexterin Eftihia Papagiannopoulou) oder Neo-Western (den auf der Berlinale gefeierten Debütfilm Digger). Selbst ein moderner Stummfilm ist dabei: Charlie erzählt von einem Träumer auf der Suche nach dem großen Glück, das Regiedebüt des bekannten Schauspielers Thanasis Tsaltambassis ist gleichzeitig eine Hommage an Charlie Chaplin.

Griechische Filmwoche @ Home, Do., 12., bis So., 22. Nov., www.griechischefilmwoche.com