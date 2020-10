Eigentlich sollte die 40. Ausgabe des Festivals der Filmhochschulen ein rauschendes Event werden, bei dem sich junge Studenten aus aller Welt in München begegnen. Weil aber das Virus alles verändert, findet von 12. bis 22. November stattdessen das "Filmschoolfest Munich 39 ½" statt. Diese Sonderedition ist drei Tage länger als üblich, vor allem aber geht sie komplett im Netz über die Bühne. Das Streaming des Programms erfolge über die Plattform Pantaflix und sei weltweit möglich, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Trotz der Einschränkungen "bieten wir den jungen Regietalenten auch dieses Jahr eine große und spannende Plattform, ihr Können zu zeigen - genau das wird unser digitales Festival möglich machen", verspricht Festivaldirektorin Diana Iljine. Eine internationale Jury, unter anderen besetzt mit Filmemacher Peter Azen und Kritikerin Ksenia Reutova, hat aus 242 Einreichungen 50 Filme von 33 Filmschulen aus 21 Ländern ausgewählt. Die Werke aus unterschiedlichen Genres konkurrieren im Wettbewerb um Preise im Gesamtwert von 35 000 Euro. Das Filmprogramm wird am 22. Oktober veröffentlicht.