Das "Atelier Monaco" feiert in der Monacensia die Vielstimmigkeit der Münchner Literatur. Jenseits der Gattungsgrenzen tauschen sich KünstlerInnen im Bereich Prosa, Lyrik, Spoken Word, Theater, Graphic Novel, Musik und bildende Kunst aus.

Von Antje Weber

Die Vielstimmigkeit der Münchner Literatur feiern: Das ist das Anliegen des Festivals "Atelier Monaco", das von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Juli, in der Monacensia über zwei Gartenbühnen geht. Mehr als 40 Künstlerinnen und Künstler aus Prosa, Lyrik, Spoken Word, Theater, Graphic Novel, Musik und Bildender Kunst wollen ihre Arbeit vorstellen und in einen Austausch jenseits starrer Gattungsgrenzen treten; mit dabei sind unter anderen Raphaela Bardutzky und Mira Mann, Barbra Breeze Anderson und Mehdi Moradpour, Jovana Reisinger und Björn Stephan, Dominik Wendland, Nora Zapf und Dana von Suffrin.

Die Besucher sollen bei diesem Festival, so die Ankündigung, "nach zig Monaten Lockdown auf einen Schlag erleben, was sich literarisch in der Stadt aktuell tut". Daran wird hoffentlich auch schlechtes Wetter nichts ändern - das Festival soll, so die künstlerischen Leiter Katharina Adler, Lilian Robl, Tristan Marquardt und Jan Geiger, auf jeden Fall stattfinden.

Festival Atelier Monaco, Fr.-So., 16.-18. Juli, Monacensia, Maria-Theresia-Str. 23, Anmeldung nötig, muenchner-stadtbibliothek.de/atelier-monaco