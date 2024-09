Diese Anwendung aktiviert den Stoffwechsel, stabilisiert den Kreislauf und regt das Immunsystem an. Von klassischer Musik ist die Rede, wie sie vom 27. September bis 6. Oktober beim „Festival der Nationen“ in der Kneipp- und Wasserkurstadt Bad Wörishofen präsentiert wird, wo sich die Gäste noch viel mehr Reizvolles gönnen können, Wassertreten, Gesichtsgüsse oder kalte Armbäder.

Es ist die 30. Ausgabe des Festivals, das sich zum Ziel gesetzt hat, „die nächste Generation durch einzigartige Erlebnisse für die spannende Welt der klassischen Musik zu begeistern“. Die Liste der Stars, die in drei Jahrzehnten im Kursaal auftraten, ist beeindruckend: Sol Gabetta, Jonas Kaufmann, Igor Levit, David Garrett, Khatia Buniatishvili, Elīna Garanča, Daniil Trifonov, Klaus Florian Vogt, Mischa Maisky und und und.

Das Jubiläumsprogramm kann ebenfalls mit großen Namen aufwarten, vor allem aber mit Gästen, die dem Festival im Allgäu über Jahre die Treue gehalten haben. Da ist etwa Geigerin Julia Fischer, die am Freitag, 27. September, 19.30 Uhr, das Eröffnungskonzert spielen wird. Oder Sopranistin Diana Damrau, die am 1. Oktober eine Operetten-Gala präsentiert. Angesagt sind auch die Pianisten Rudolf Buchbinder und Fazıl Say, Tenor Rolando Villazón sowie Sabine Meyer, Klarinette, und Nils Mönkemeyer, Viola. Und auch die junge Weltelite bekommt ihren Auftritt: Pianist Lukas Sternath, Clara Yuna Friedensburg, die den Prix Young Artist of the Year erhält, und der finnische Pultstar Tarmo Peltokoski sind zu erleben.

Festival der Nationen, 27. September bis 6. Oktober, Kurhaus Bad Wörishofen, Infos und Karten unter www.festivaldernationen.de