Aufgrund der Absage aller Großveranstaltungen in diesem Sommer fällt auch das Festival der Kulturen im Rahmen des Augsburger Hohen Friedensfest aus, Auftritte bereits bestätigter internationaler Künstler wurden weitgehend auf 2021 verschoben. Dennoch sind das Festival und seine Künstler auch diesen Sommer nicht untätig. Unter dem Motto "Crossing borders with music" finden länderübergreifende Video- und Audio-Projekte, Workshops und Proben statt. Diese Prozesse werden dokumentiert und im August auf den Online-Plattformen des Friedensbüros gezeigt. Daneben präsentiert das Festival der Kulturen auf der Sommerbühne im Annahof einige Open-Air-Konzerte, beispielsweise am 24. Juli das Harrycane Orchestra mit Arabic-Jazz und am 25. Juli Wang Li mit spiritueller Weltmusik. Da die Plätze begrenzt sind, ist die Reservierung eines Tickets zwingend erforderlich.

Das Kulturprogramm des Friedensfestes 2020 mit dem Titel "#Rituale" dauert noch bis zum 8. August, dem Augsburger Hohen Friedensfest, einem Feiertag, der nur auf die Stadtgrenzen Augsburgs begrenzt ist und 2018 in das bundesweite Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe aufgenommen wurde. Das Programm umfasst Diskussionen, Workshops, Kurzfilme und einige Online-Formate. Inhaltlich reicht die Spanne von Ritualen der "Ultras" im Stadion bis zu denen der Kirche in Europa und Westafrika. Die traditionelle Friedenstafel, bei der am Samstag, 8. August, rund 1500 Menschen an weiß gedeckten Tischen zusammen essen, findet Coronabedingt in Form von kleineren Friedenspicknicks überall in der Stadt statt. Im Netz werden diese pandemietauglichen Mini-Tafeln mit dem Hashtag #friedenteilen wieder vereint.

Festival der Kulturen: Harrycane Orchestra, 24. Juli, 20 Uhr; Wang Li, 25. Juli, 20 Uhr, Augsburg, Sommerbühne im Annahof, Friedensfest-Programm unter: www.friedensstadt-augsburg.de