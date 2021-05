Von Udo Watter, Regensburg

Auch wenn die Auszeichnung "Weltkulturerbe" mit dem Prädikat "besonders wertvoll" für herausragende Filme hübsch korrespondiert: Als Kulisse für die Internationale Kurzfilmwoche, die an diesem Freitag beginnt, fällt die von der Unesco dekorierte Regensburger Altstadt erneut pandemiebedingt aus: Das Festival, das seit der ersten Auflage 1994 zu einem der bedeutendsten seiner Art in Deutschland avanciert ist, wird nur im Netz stattfinden. Bildschirme ersetzen die Leinwand, digitale Räume Kinosäle, virtuelle Talkrunden die Aerosol-flankierten Gespräche der Cineasten. Und der Innenhof des Thon-Dittmer-Palais im Herzen der Altstadt, der zum Open-Air-Lichtspieltheater werden sollte, wird nicht bespielt.

"Wovon lebt ein Festival? Von der Begegnung, vom Austausch", sagt Insa Wiese, die künstlerische Leiterin der Internationalen Kurzfilmwoche Regensburg. Sie und ihr Team vom Arbeitskreis Film hatten noch gehofft durch die Verlegung vom März in den Mai, zumindest eine partielle Publikumspräsenz möglich zu machen. Vergeblich. Auch eine "Hybrid"-Ausgabe, die ja eventuell möglich gewesen wäre, gestaltete sich als zu aufwendig.

Enormen Aufwand haben die Macher, die jetzt auf die Online-Ausgabe gespannt sind, aber wieder bei der Gestaltung des Programms betrieben: mit manch ambitionierter, vom virtuellen Format inspirierter Innovation. Knapp 3000 Kurzfilme wurden eingereicht und 191 ausgewählt - 49 davon konkurrieren im Internationalen Wettbewerb, weitere im Deutschen Wettbewerb, im Bayern- und Regionalfenster sowie Architekturfenster. Zudem gibt es Sonderprogramme ("Kurzfilmkonfetti") mit Kategorien wie "Fußball", "Trash'n'Fun" oder dem regional geprägten "Donaublut".

Natürlich gilt das Bemühen, der Kurzfilmwoche, die 2020 noch nach zwei Tagen abgebrochen werden musste, so viel Festivalcharakter wie (digital) möglich einzuhauchen: Es gibt Videobotschaften zu den Filmen, Filmschaffende stellen sich täglich von 11 Uhr an in einer digitalen Lounge den Fragen des Publikums. Die Zuschauer können spezielle Kommunikationstools nutzen, virtuelle und interaktive Ausstellungen (360-Grad-Projekte) besuchen, es gibt ein Kinder- und Familienprogramm sowie Online-Specials, die Tipps zum Netzwerken und Low-Budget-Filmemachen beinhalten, aber auch Themen wie "Feminismus & Verschwörungstheorien". Wiese betont die große thematische Bandbreite und Aktualität des eher schmal budgetierten Festivals: "Wir versuchen immer, divers zu sein." Von den 3000 eingereichten Filmen, die im Übrigen selten Corona thematisierten - da wohl meist schon 2019 gedreht und 2020 postproduziert - werden die mutmaßlich besten Kurzfilme weltweit gezeigt. Wiese, die an Kurzfilmen den Mut zum Experimentellen schätzt, die klug kombinierte Reduktion von Form und Inhalt aufs Wesentliche, freut sich über die Qualität der Auswahl.

Einer ihrer Favoriten ist "Sugar" von Bjørn Melhus - eine elegant inszenierte Vision von der Begegnung eines empathischen kugelköpfigen Roboters, der in einer postapokalyptischen Welt einen, nur noch Banalitäten brabbelnden Menschen zum Freund gewinnen will. Auf die künftige Rückkehr in postpandemische Räume freut sich Wiese, bei aller Wertschätzung virtueller Möglichkeiten, dennoch: "Man kann künftig manche Plattformen digital beibehalten, aber ich möchte zurück ins Kino."

Kurzfilmwoche Regensburg, alle Filmprogramme können von 21. Mai bis zum 6. Juni online angeschaut werden. Tickets fürs Festival und Infos auf www.kurzfilmwoche.de. Ticket pro Programm: fünf Euro, Dauerkarte: 40 Euro.