Von Franziska Herrmann

Chinas Filmindustrie ist eine der größten der Welt, trotzdem schaffen es selbst chinesische Blockbuster nur sehr selten in deutsche Kinos. Beim Chinesischen Filmfest im Gasteig sind aufwendig produzierte Fantasyfilme wie Legend of the Demon Cat zu sehen oder Dramen wie The Composer: Der Film von Xirzat Yahup basiert auf dem Leben des Komponisten Xian Xinghai und erzählt von seiner Freundschaft mit einem kasachischen Kollegen während des Zweiten Weltkriegs. Es gibt auch ein Online-Filmangebot und damit der kulturelle Austausch nicht abreißt, locken Filmgespräche per Livestream nach Fernost.

8. Chinesisches Filmfest, Mo., 19., bis So., 25. Okt., Online und im Gasteig, Carl-Amery-Saal, Rosenheimer Straße 5, www.chinesischesfilmfest.de