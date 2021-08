Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Teuflisch: Hape Kerkeling in "Der Boandlkramer und die ewige Liebe". (Foto: Perathon Medien GmbH/Hendrik Heiden)

Spätestens seit der Geschichte vom Brandner Kaspar und seinem todbringenden Begleiter, dem Boandlkramer, hat man hierzulande recht barocke Vorstellungen vom Himmel, mit strengen Wächtern an der Pforte und sittsamen Engeln auf Wolken. Sollte der im letzten Jahr verstorbene Brandner-Kaspar-Regisseur Joseph Vilsmaier von oben herunterschauen, dürfte ihm der Himmel aber wie die Hölle vorkommen: Sein letzter Film Der Boandlkramer und die ewige Liebe kam nicht wie geplant in die Kinos, sondern wurde an ein Streaming-Portal verramscht. Jetzt kommt er im Rahmen des Filmfestivals Kitzbühel doch noch zu Kinoehren, bei einer Open-Air-Veranstaltung am Kitzbüheler Horn. Das hätte Vilsmaier sicher gefallen.

Eröffnet wird das Festival ebenfalls mit einem bayerischen Film: Hannes ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Rita Falk, erzählt wird die tragikomische Geschichte von zwei Freunden, die durch einen Unfall voneinander getrennt werden. Es werden rund 50 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme drinnen wie draußen aufgeführt, aus Ländern wie Deutschland, Österreich, Frankreich und Portugal. Der gebürtige Tiroler Felix Mitterer erhält den Ehrenpreis - er hat unzählige Drehbücher verfasst, unter anderem für die legendäre Piefke-Saga. Beim Festival gezeigt wird aber der von ihm geschriebene Fernsehfilm Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers.

9. Filmfestival Kitzbühel, Montag, 23., bis Sonntag, 29. August, Infos und Programm unter www.ffkb.at