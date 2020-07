Von Jürgen Moises

"Soll i aus meim Hause raus? Soll i aus meim Hause nit raus?" So heißt es in Christian Morgensterns "Gespräch einer Hausschnecke mit sich selbst". Und weil das zur Corona-Gemütslage gut passt, hat sich der "Kultur-Raum München" davon inspirieren lassen und seine Ausstellung mit "Tagebucheinträgen & Zwischenergebnissen aus der Quarantänezeit" mit "Hause Raus 2020" betitelt.

Zu sehen ist sie im und vor dem weitläufigen Treppenhaus der Zenettistraße 2 (Ecke Thalkirchner Straße), wo seit 2016 unter dem Titel "Literatur im Stianghaus" regelmäßig Lesungen und andere Events stattfinden. Ausstellungseröffnung ist am 3. August um 18 Uhr. Es gibt eine Ansprache und das "Musik.Vor.Ort"-Gesangsensemble wird Morgenstern-Vertonungen zum Besten geben. Zur Finissage am 7. September findet dann das "große Lesefest" statt, verbunden mit einem kulturellen Spaziergang durch das Schlachthofviertel und verschiedenen Programmpunkten im Wirtshaus zum Schlachthof, der Luise und dem Bahnwärter Thiel. So ist etwa im Biergarten des Schlachthofs ein Auftritt des Kabarettisten Ecco Meineke geplant. Und als Hauptprogramm gibt es auf dem Vorplatz der Zenettistraße ausgewählte Texte aus der Ausstellung zu hören. Auch in den Augustwochen ist ein "buntes Rahmenprogramm" geplant, wodurch sich die Ausstellung "Hause Raus 2020" zu einem richtigen Festival ausweitet.

Hause Raus 2020 Festival, Montag, 3. August, bis 7. September, Kultur-Raum München, Zenettistr. 2, www.literatur-im-stianghaus.de