Nachdem in den vergangenen Tagen mehrfach Häuserwände in der Zschokkestraße mit Hakenkreuzen in roter Farbe beschmiert und Schlösser von Läden mit Klebstoff verklebt worden waren, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen 74-Jährigen, der in der Nähe des Tatorts in Laim wohnt. Er war bisher nicht durch rechtsextreme Umtriebe in Erscheinung getreten. Beamte der Polizeiinspektion Laim erkannten den Mann auf Bildern von Überwachungskameras und nahmen ihn am Sonntag fest. In seiner Wohnung fanden sie auch eine Spraydose mit roter Farbe.