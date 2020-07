Die Schörghuber Unternehmensgruppe verlegt ihren Firmensitz vom Arabellapark auf die Schwanthalerhöhe. Auf dem Areal an der Gollierstraße, wo Hacker- und Pschorrbräu einst ihre Bierkeller betrieben haben, lässt sie als neuen Stammsitz ein Bürogebäude errichten, in dem auch ein Gastronomiebetrieb untergebracht werden soll. Vom Jahr 2022 an sind dann drei der vier Unternehmensbereiche an dieser Adresse angesiedelt.

Nach einem Entwurf der Architekten Allmann, Sattler, Wappner entsteht laut Firmenmitteilung ein modernes Bürogebäude mit rund 9100 Quadratmeter Geschossfläche und Dachterrassen mit Bergblick. In den Büros untergebracht werden neben der Schörghuber Holdinggesellschaft auch die Arabella Hospitality, die 14 Hotels in Deutschland, der Schweiz und auf Mallorca betreibt, und die Immobiliengesellschaft Bayerische Hausbau. Als Mieter zieht zudem ein Fitnessstudio ein. "Das Westend ist ein Stadtviertel im Aufbruch", sagt Nico Nusmeier, Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe mit 5300 Mitarbeitern. Alexandra Schörghuber, die Vorsitzende des Stiftungsrates, meint: "Das Herz unserer Gruppe hat immer dort geschlagen, wo wir unternehmerisch tätig waren." Dies habe rund 50 Jahre für Bogenhausen und den Arabellapark gegolten und gelte heute für die Schwanthalerhöhe. Sie bezieht sich damit auf die Aktivitäten der Gruppe im Westend. Neben dem 2019 eröffneten Forum Schwanthalerhöhe gehören weitere Gewerbeflächen und ein umfangreicher Wohnungsbesitz zum Bestand. Der Neubau wird auf den Namen "Devanto" getauft, was sich vom italienischen "avanti" ableitet und für das Wachstum des Unternehmens stehen soll.