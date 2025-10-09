Das Netzwerk Saubere Energie München wirft dem Unternehmen vor, es berechne die Preise falsch und sei intransparent. Nun will das Bundeskartellamt die Anschuldigungen prüfen.

Sind die Fernwärmepreise der Stadtwerke München (SWM) zu hoch – und womöglich rechtswidrig berechnet? Das Netzwerk Saubere Energie München hat beim Bundeskartellamt eine Überprüfung beantragt. In einem zehnseitigen Schreiben werfen die Vereinsmitglieder Marita Matschke und Helmut Paschlau den Stadtwerken vor, ihre Preisformeln nicht gesetzeskonform anzuwenden und dadurch zu hohe Kosten an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Die SWM weisen die Vorwürfe entschieden zurück.