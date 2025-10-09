Sind die Fernwärmepreise der Stadtwerke München (SWM) zu hoch – und womöglich rechtswidrig berechnet? Das Netzwerk Saubere Energie München hat beim Bundeskartellamt eine Überprüfung beantragt. In einem zehnseitigen Schreiben werfen die Vereinsmitglieder Marita Matschke und Helmut Paschlau den Stadtwerken vor, ihre Preisformeln nicht gesetzeskonform anzuwenden und dadurch zu hohe Kosten an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Die SWM weisen die Vorwürfe entschieden zurück.
HeizkostenVerlangen die Stadtwerke München zu viel Geld für Fernwärme?
Lesezeit: 3 Min.
Das Netzwerk Saubere Energie München wirft dem Unternehmen vor, es berechne die Preise falsch und sei intransparent. Nun will das Bundeskartellamt die Anschuldigungen prüfen.
Exklusiv
Immobilien in der Fußgängerzone:Ein Phantom kauft die Münchner Innenstadt auf
Hirmer, Sport Schuster, Kaut-Bullinger - der Münchner Investor Erich Schwaiger erwirbt binnen weniger Tage Top-Immobilien in bester Lage. Zudem wirft er ein Auge auf die Alte Akademie und das Tietz-Haus am Bahnhof. Die Branche rätselt: Woher kommt das ganze Geld?
Lesen Sie mehr zum Thema