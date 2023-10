Von Iris Hilberth, Unterhaching

Als Wolfgang Busch das Schreiben der Geothermie Unterhaching durchgelesen hatte, konnte er erstmal nicht recht glauben, was das stand. Eine saftige Preiserhöhung war ihm da ins Haus geflattert. Ihm gehören mehrere Wohnungen in einer kleinen, noch recht neuen Wohnanlage, in der er auch selbst lebt und deren Verwaltung er übernommen hat. Von Anfang an war das Gebäude an die Fernwärme angeschlossen, aber einen solchen Anstieg hatte er seit 2017 nicht erlebt und konnte ihn zunächst auch nicht nachvollziehen. Vor allem, weil er sich dachte: Zum Glück haben wir Geothermie und sind nicht von Gas und Öl abhängig. Doch ganz so ist das nicht.