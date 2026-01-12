Es ist Mittwoch, 20 Uhr. Nina und Max sind verabredet. Serienabend. Nina liegt in ihrem Bett, die Decke hochgezogen, flackernde Kerzen werfen Schatten an die Wand. Es ist gemütlich. Auch romantisch. Sie stellt ihr Tablet auf, gibt ihren Code ein und drückt auf Play. Mittlerweile sind Nina und Max schon bei der vierten Staffel von „How to Get Away With Murder“ angekommen. Sie machen das häufig. Dreimal in der Woche schauen Nina und Max ihre Serie zusammen. Über Teleparty. Nina in München, Max in Barcelona.
Fernbeziehung„Ich liebe dich“ – als Videocall
Was passiert mit der Liebe, wenn junge Pärchen 1000 Kilometer voneinander entfernt leben? Warum finden die einen ihr Glück in einer Fernbeziehung? Und andere scheitern daran. Drei junge Frauen erzählen.
Von Carla Toenneßen
