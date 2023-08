Bei einem Badeunfall am Feringasee haben aufmerksame Passanten das Leben einer Frau gerettet. Eine 74-jährige Schwimmerin war am Samstagnachmittag kurz nach 15 Uhr aus unbekannter Ursache in dem Badesee bei Unterföhring untergegangen. Passanten bemerkten die Notsituation und retteten die Frau aus dem Wasser. Sie wählten den Notruf und verständigten die Wasserwachtstation des Roten Kreuzes am Feringasee.

Ein Mitglied der Wasserwacht begab sich an die Unglücksstelle, wo Ersthelfer bereits mit der Herzdruckmassage begonnen hatten und intensivierte die Wiederbelebungsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes. Mit Erfolg. Die 74-Jährige konnte wenig später nach intensivmedizinischer Versorgung in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert werden.

"Dass die Dame mit eigener Kreislauffunktion abtransportiert werden konnte, ist den aufmerksamen Passanten zu verdanken, die vorbildlich alle notwendigen Maßnahmen, ohne zu zögern ergriffen haben", vermeldet die Kreiswasserwacht München.