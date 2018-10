26. Oktober 2018, 18:50 Uhr Ferienwerkstatt Monopolis erfinden

Einerseits schnell reich werden, andererseits langsam verarmen - das Brettspiel "Monopoly" um den Aufbau von Grundstücksimperien beschert Kindern und Erwachsenen einschlägige Erfahrungen. Doch was geschieht, wenn man die Spielregeln ändert? Genau darum geht es in der kostenlosen Ferienwerkstatt "Monopolis" von 29. bis 31. Oktober im Lothringer 13 "Nest": Ziel ist das Erbauen und Erfinden neuer Stadt- und Spielpläne auf der Grundlage der fiktiven Stadt Monopolis. Die Ergebnisse werden am Samstag, 3. November, 15 Uhr, in der Dachkammer der Kammerspiele vorgestellt und können am Sonntag, 4. November, ab 15 Uhr im Pixel im Gasteig live gespielt werden. Anmeldung für Teilnehmer von acht bis zwölf Jahren unter anmeldung@kulturundspielraum.de