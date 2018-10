26. Oktober 2018, 18:50 Uhr Ferientipps: Freilichtmuseum Glentleiten Töpfern und backen

Auf die Herbstferien ist das Freilichtmuseum des Bezirks Oberbayern an der Glentleiten in Großweil bei Schlehdorf gut vorbereitet. Seit 26. Oktober läuft ein spezielles Programm nicht nur für Kinder, in dem es viel um traditionelles Handwerk geht. Ob die schwere Arbeit mit Flachs, ob Töpfern, das Backen von Allerseelenzöpfen, das Bemalen von Anhängern und Geschirr aus Ton - keinem der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfte es bei diesen vielen Kursen langweilig werden. Am Allerheiligentag, 1. November, beginnt um 14 Uhr eine Märchenführung für die ganze Familie durch das Gelände des Museums. Um den Vögeln im Winter zu helfen, können kleine Tierfreunde lernen, Meisenknödel und anderes Futter herzustellen. Für manche Angebote ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich, die entsprechenden Formulare gibt es unter www.glentleiten.de. Geöffnet ist das Museum von 9 bis 17 Uhr, am Samstag, 26. Oktober, sogar noch bis 18 Uhr.