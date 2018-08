8. August 2018, 18:51 Uhr Feriensenat Hitzige Debatte

Parteien im Stadtrat streiten ums Gratiswasser

Von Dominik Hutter

Ob man vielleicht auch fürs zusätzliche Duschen an heißen Sommertagen einen Rabatt von den Stadtwerken bekommen kann? Brigitte Wolf stellt diese Frage, ironisch, denn die Linken-Stadträtin macht keinen Hehl daraus, was sie vom jüngsten Vorstoß der Rathaus-CSU hält: Ein "Sommerlochantrag" sei das. Kollegin Eva Caim von der Bayernpartei nennt es "Sommerpolitik". Die CSU dagegen spricht von Ökologie und Klimawandel: Die Stadtwerke mögen doch bitte prüfen, ob "jedem betroffenen Haushalt während Zeiten extremer Hitze" vier Kubikmeter Wasser kostenlos zur Verfügung gestellt werden können. Um mit dem Gratis-Nass die darbenden Straßenbäume zu gießen. So lautete der Dringlichkeitsantrag für den Feriensenat am Mittwoch.

Dass diese Idee wirklich ausgegoren ist, wird im Stadtrat heftig angezweifelt. Wer denn konkret mit den "betroffenen Haushalten" gemeint sei, fragt Caim - wohl wissend, dass die Stadtwerke kaum kontrollieren können, wer nun tatsächlich das kostenlose Wasser den Straßenbäumen spendiert hat. Reichlich "Prüfungsbedarf" falle da an, findet Grünen-Fraktionschef Florian Roth, vier Kubikmeter Wasser kosten gerade einmal 6,72 Euro. Es gebe sozial wichtigere Aufgaben für die Stadt. Auch die Stadtwerke selbst sehen Probleme, vor allem mit dem Prinzip der Gleichbehandlung. Denn das Gros der Münchner lebt als Mieter in Mehrfamilienhäusern und wird über die Nebenkostenabrechnung am Wasserverbrauch beteiligt. Woher sollen die Stadtwerke wissen, wie viele Haushalte es an jedem Anschluss gibt? Direkte Vertragsbeziehungen gebe es nur mit dem Hauseigentümer.

SPD-Fraktionsvize Christian Müller hat zudem Zweifel, ob der Stadtrat überhaupt über einen solchen Rabatt beschließen darf. Erst kürzlich, bei der Verabschiedung der kommunalen Mietpreisbremse, hätten mehrere Stadträte wegen Befangenheit den Saal verlassen müssen. Weil sie selbst oder ihre Angehörigen in einer solchen Wohnung leben und sich selbst keine Vorteile verschaffen dürfen. Gehe es ums Trinkwasser, sei der Sitzungssaal dann vermutlich leer. Es gehe doch nur darum, die Stadtwerke zu einer Prüfung zu bewegen, kontert CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl. Entscheiden könne der Stadtrat ohnehin nicht über die Wasserpreise. Das Thema wurde schließlich vertagt, bis die Stadtwerke mit ihrer ersten Prüfung fertig sind. Auch wenn der Sommer dann vielleicht schon vorbei ist, wie Pretzl witzelt.

Glaubt man der CSU, gibt es ein Vorbild: In Würzburg würden jedem Haushalt kostenlos acht Kubikmeter Wasser pro Jahr zum Gießen zur Verfügung gestellt. Glaubt man hingegen dem Würzburger Wasserversorger, handelt es sich um einen Mythos des Internetzeitalters. Der Sprecher des Unternehmens versichert: "Es ist mir nicht bekannt, dass es eine solche Regelung gibt." Man habe das Gerücht schon mehrfach dementieren müssen.