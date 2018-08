30. August 2018, 18:49 Uhr Ferienprogramm Sieben Tipps für sieben Urlaubstage

Die SZ stellt jeden Freitag bis zum Ende der Ferien Aktivitäten vor

Von Barbara Hordych, Melanie Staudinger und Ralf Tögel

Erlebnis im Wald

Der Walderlebnispfad im Freisinger Forst bietet 23 verschiedene Stationen, an denen Eltern und Kinder den Wald näher kennenlernen können. (Foto: Marco Einfeldt)

Mal spielerisch, mal erforschend, mal besinnlich: Der Walderlebnispfad im Freisinger Forst bietet 23 verschiedene Stationen, an denen Eltern und Kinder den Wald näher kennenlernen können. Familien laufen durch einen idyllischen Buchenwald zum Waldlabyrinth. Danach können sie über ein Waldtelefon miteinander telefonieren, über den Barfußweg gehen und schließlich den Waldspielplatz besuchen, auf dem man sich kurz vor Beginn des neuen Schuljahres noch einmal richtig austoben kann. Im Fichtenforst befindet sich der Bereich "Kunst und Kultur"; kurz darauf erreicht man einen kleinen See, der das Thema "Wasser und Wald" beschreibt. Anschließend kann man noch Wissenswertes über Wildtiere erfahren. Der Rundweg ist etwa zwei Kilometer lang. Besucher sollten etwa zwei Stunden Zeit mitbringen. Der Eingang ist in der Nähe der Gaststätte Plantage, Plantage 2 in Freising, die auch einen schattigen Biergarten hat, in dem man den erlebnisreichen Tag gut ausklingen lassen kann.

Spiel mit der Gravitation

Da hebt er ab: Für Skateboarder bieten sich in der früheren Industriehallen immer wieder neue Herausforderungen. (Foto: Florian Peljak)

Der ideale Ort für Kinder und Jugendliche, sich mal so richtig auszutoben? Steht in der Werkstadt in Sendling, heißt Gravity Lab und beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit dem Überwinden der Erdanziehungskraft. In der ersten und einzigen Actionsporthalle in München können Einsteiger oder Fortgeschrittene sich in einem Feriencamp in den verschiedensten Freestyle-Sportarten wie Parkour, Trampolin, Akrobatik, Skateboard, Scooter, Slackline, Airbag und Airtrack versuchen - oder neue Tricks lernen. Damit das Erlebte auch lange anhält, gibt es einen Go-Pro-Workshop, bei dem das mit einer Actioncam selbst Gefilmte zu einem Video geschnitten wird. Auf 1700 Quadratmetern Fläche, mit der riesigen "Big Air"-Rampe, der Skateboard-Wave, der Trampolin- und Hindernis-Landschaft lernen die Actionsportler unter der Anleitung von ausgebildeten Coaches, wie man kontrolliert durch die Lüfte segelt oder sich mit der richtigen Technik auf dem Skateboard hält. Das Sommercamp vom 3. bis zum 7. September ist für Kinder im Alter zwischen acht und 15 Jahren und kostet 249 Euro. Das Angebot ist inklusive Mittagsbetreuung.

Das Gravity Lab ist drei Gehminuten von der S-Bahn-Haltestelle Mittersendling entfernt, Anmeldung und Infos unter camp@gravitylab.de.

Herbstfest in Aubing

(Foto: Günther Reger)

Wer sich jetzt schon auf die Wiesn einstimmen will, kann dies beim Aubinger Herbstfest auf der Festwiese am Belandwiesenweg machen. Auf dem traditionellen Volksfest bietet Wirtsfamilie Widmann aus Freising deftige bayerische Spezialitäten, am Freitag, 31. August, gibt es einen günstigen Mittagstisch von 12 bis 16 Uhr. Von 19 Uhr an spielen die Original Alpen-Casanovas. Am Samstag, 1. September, steht ein politischer Frühshoppen mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf dem Programm (Beginn 10.30 Uhr). Für Kinder interessanter dürfte allerdings der Sonntag sein. Am 3. September findet der Kinder- und Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen von 14 bis 17 Uhr statt. Aubinger Vereine bieten zudem ein kostenloses Programm. Ebenfalls frei ist der Eintritt im Kasperltheater. Von 18 Uhr an treten die Cagey Strings auf.

"Fack Ju Göhte" im Werksviertel

(Foto: Stephan Rumpf)

Wer das Musical "Fack Ju Göhte" noch sehen möchte, der muss sich beeilen. Denn das Stück wird nur noch bis zum 9. September im Werk 7, dem Theater im Werksviertel in München aufgeführt. Das Musical erzählt die Geschichte des ersten Teils der erfolgreichen Filmtrilogie, der 2013 in die Kinos kam und sieben Millionen Zuschauer anzog. Im Zentrum des ganzen Wahnsinns steht der frisch entlassene Ex-Häftling Zeki Müller. Und der ist ganz schön sauer. Denn irgendwer hat eine Turnhalle genau an der Stelle gebaut, an der seine Freundin das gestohlene Geld vergraben hat. Und da diese Turnhalle zur Goethe-Gesamtschule gehört, bleibt ihm keine andere Wahl, als sich als Vertretungslehrer auszugeben, um nach Feierabend nach der Beute zu graben. "Fack Ju Göhte" läuft zum Beispiel am Samstag, 1. September, um 15 Uhr und um 19.30 Uhr.

Wanderung mit Tierbegegnungen

(Foto: Jutta Siefarth)

Diese gemütliche Wanderung vom Spitzingsee zum Jägerkamp verläuft auf schönen Steigen und an idyllischen Almen vorbei. Sie eignet sich besonders gut für Kinder, da der Zwischenstopp bei der Jägerbauernalm lustige Begegnungen mit Tieren verspricht, wie die Alpenvereinssektionen München und Oberland mitteilen. Oben vom Gipfel erblickt man schon die Schönfeldalmen, über die dann der Rückweg führt. Auf der Sonnenterrasse der Schönfeldhütte kann man bei hausgemachten, regionalen Speisen eine gemütliche Rast einlegen. Für die Wanderung braucht man etwa dreieinhalb Stunden. Wer es gerne länger mag, kann die Tour vom Jägerkamp aus jederzeit um die Gipfel Benzingspitz, Tanzeck und Aiplspitz erweitern. Die ausführliche Beschreibung und viele weitere Tourentipps gibt es unter: www.davmo.de/tour-der-woche.

Ludwig III., engagierter Monarch

(Foto: Franz Xaver Fuchs)

Ludwig III. war kein unnahbarer Monarch: Das belegen Dokumente und Fotografien, die im Erd- und Untergeschoss des Museums Starnberger See zu sehen sind. Der König, der überwiegend im Schlossgut Leutstetten lebte, hatte sich auch in Starnberg gesellschaftlich und kulturell engagiert und das "Museum für den Würmseegau" selbst eröffnet. Ein Foto von 1914 zeigt Ludwig III. vor dem "Lochmannhaus". Neben vielen weiteren Exponaten - darunter etwa Ludwigs Tagesablauf oder ein Paar Haferlschuhe - sind in der Ausstellung auch Dokumentarfilme von Besuchen des Königs in der Türkenkaserne und im Deutschen Museum zu sehen. Die Ausstellung (Possenhofener Straße 5, Starnberg) ist bis 16. September täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen finden jeden ersten Samstag im Monat statt. Eintritt: drei Euro.

Mitmachbuch zum Künstlerfürsten

(Foto: Sieveking Verlag)

"Gib der Bronze eine Kriegsbemalung" ist eine der ersten Aufgaben, die auf die Leser von Ulrike Steinkes Mitmachbuch "Franz & Mary. Bei Stucks zu Hause" (Sieveking Verlag) wartet. Sie bezieht sich auf die Bronzeplastik "Reitende Amazone", die Franz von Stuck 1897 entworfen hat. Die Kriegerin war Stucks erster großer Erfolg als Bildhauer, wiegt laut Autorin "so viel wie ein kleines Auto" und steht heute vor dem prunkvollen Eingang der Villa Stuck in der Prinzregentenstraße 60. Mit tollen Illustrationen, Rätseln, Comic-Strips und Ausmalbildern sowie in einfallsreichen, kurzen Texten lädt das Buch ein zu einer Entdeckungsreise durch eine Villa, mit der sich Franz von Stuck seine Vorstellung eines Gesamtkunstwerks aus Architektur, Möbeldesign, Malerei und Bildhauerei erfüllte. Familien und Kinder von sechs Jahren an, die in das Leben des Künstlerfürsten und seiner Frau Mary wie vor 100 Jahren eintauchen wollen, haben dazu Gelegenheit bei einem "Festprogramm im Hause Stuck" am Freitag, 7. September, um 18 Uhr. Anmeldung über VHS, Tel.: 480 06 67 10.