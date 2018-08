2. August 2018, 18:46 Uhr Ferienprogramm Sieben Tipps für sieben Urlaubstage

Die SZ stellt jeden Freitag bis zum Ende der Ferien Aktivitäten vor

Springen, toben und klettern

(Foto: Sebastian Gabriel)

Große Sprünge machen können Sportliche von fünf Jahren an in der neu eröffneten Maxx-Arena in Kirchheim. In der - klimatisierten - Halle reihen sich auf etwa 3000 Quadratmetern knapp 90 Trampoline in verschiedenen Farben, Größen und Konstellationen zum Springen und Toben aneinander. Mutige stürzen sich vom Sprungturm hinunter auf ein Luftkissen oder schwingen sich am Trapez in die Schaumstoffschnitzelgrube, wer lieber Ball spielt, kann sich bei der Völkerballvariante Dodgeball oder im intensiven Eins gegen Eins beim Cageball messen oder einen Dunking in den Basketballkorb probieren. Betreiber Wolfgang Estermann kommt eigentlich vom Klettern, ihm gehören auch zwei Kletterwälder in Prien und Vaterstetten. Deshalb wird auch in Kirchheim eine Indoor-Kletteranlage mit 16 verschiedenen Routen den Trampolinpark ergänzen. Sie soll kommende Woche in Betrieb gehen. In den Ferien ist die Arena täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr. Die Preise beginnen bei 13 Euro pro Stunde. gna

Blasmusik in vielen Spielarten

(Foto: Marco Einfeldt)

Es wird heiß, sehr heiß bei der sechsten Echinger Brass Wiesn am Wochenende im Echinger Freizeitgelände. Doch man ist vorbereitet. Abkühlung finden die Gäste im Badesee, an den extra aufgestellten Trinkbrunnen und bei kühlen Getränken in schattigen Biergärten. Dazu gibts Blasmusik in den verschiedensten Spielarten. Nicht entgehen lassen sollte man sich die Dachauer Bigband. Sie spielt am Freitag, 3. August, schon um 16.30 Uhr auf der Freiluftbühne. Techno trifft auf Jazz, Elektro auf Retro, Digital auf Analog. Später um 23 Uhr kann man dort eines der Brass-Wiesn-Highlights erleben, die Spider Murphy Gang. Aus Chicago kommt das Hypnotik Brass Ensemble. Diese sieben Brüder, allesamt Söhne der Jazz-Legende Phil Cohran, beeindrucken mit einem einzigartigen Sound zwischen Jazz, Funk und Hip-Hop. Blasmusik hören kann man vor der Freiluftbühne, im Festzelt und in insgesamt drei Almhütten.60 Prozent der Festivalfläche ist überdacht. Es kann also auch mal ein bisschen regnen, wird es aber laut Prognosen wohl nicht.

Seit 2012 veranstaltet Alexander Wolff die Echinger Brass Wiesn. Zum fünfjährigen Bestehen im vergangenen Jahr kamen 8000 Besucher, dieses Jahr rechnet man mit 10 000. Die offizielle Eröffnung am Freitag um 16 Uhr wird ganz traditionell abgewickelt, mit einem Auftritt der Böllerschützen des SV Kleeblatt Neufahrn. bt

Kino unter freiem Himmel

(Foto: Peter Hinz-Rosin)

Kino unter freiem Himmel gibt es nicht nur im Münchner Westpark bei "Kino, Mond und Sterne" und im Kino am Olympiasee im Olympiapark, sondern auch in Edling im Landkreis Ebersberg. Bereits im 20. Jahr bietet das Freiluftkino am Stoa (Kesselbergstraße) Filmvorführungen und Konzerte an. Am Freitag, 3. August, muss sich der Eberhofer Franz wieder mit einer Menge Probleme herumschlagen: Er muss zu Rudi Birkenberger nach München ziehen, im Auto seines Vaters wird eine Leiche gefunden und langsam fallen ihm keine Ausreden mehr ein, warum er seine Freundin Susi eigentlich nicht heiratet. Die ganze Geschichte erzählt der Film Sauerkrautkoma. Beginn der Vorführung ist bei ausreichender Dunkelheit zwischen 21 und 21.30 Uhr. Sie findet bei jedem Wetter statt. Karten gibt es an der Abendkasse, Reservierungen sind nicht möglich. mest

Insekten unter der Lupe

Wenn man sie mit der Lupe mal ganz aus der Nähe betrachtet und studiert, können Insekten durchaus faszinierend sein. Diese Erfahrung vermittelt die Künstlerin und Kursleiterin Lea Grebe am Dienstag, 7. August, in einem der vielen Workshops, die in den Sommerferien im Schwabinger Kinderkunsthaus an der Römerstraße 21 angeboten werden. Als Zeichenvorlage bringt sie ihre eigene Insektensammlung mit, um den Teilnehmern zu zeigen, wie sie ganz besondere Effekte erzielen können, indem sie auf Papier und Holzplatten verschiedene Zeichen-, Mal- und Drucktechniken kombinieren. So entstehen nicht nur einzigartige Kunstwerke, sondern man erfährt nebenbei noch viel Spannendes über Biene, Fliege, Käfer und Co. Informationen zu den Ferienkursen, die alle von zehn bis 16 Uhr dauern, gibt es unter www.kinderkunsthaus.de. by

Dem Fuchs auf der Spur

Wer schon immer einmal wissen wollte, welche Tiere - oft im Verborgenen - bei uns in der Großstadt leben, der ist bei der "Spurenlese-Expedition" des Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) zum Ferienbeginn genau richtig. Sarah Krächan und Christian Lindenthaler vom "Tracking Club der Grünen Pfade" zeigen Kindern und Erwachsenen, welche Tiere hinter den unterschiedlichen Spuren stecken. Der Ausflug in die Stadtwildnis beginnt am Samstag, 4. August, um 14 Uhr am Eingang des Tierparks Hellabrunn. Von dort aus begeben sich die Teilnehmer auf die Suche nach den Bewohnern der Isarauen. Nach der Exkursion besteht die Möglichkeit, um 17 Uhr den Spurenleser-Stammtisch im Naturschutzzentrum des LBV in der Münchner Klenzestraße 37 zu besuchen, um die eigenen Funde ausführlich mit den anderen Experten zu besprechen. by

Figurenspiel im Museumsgarten

Was sieht die Ziege im TV? Was knallt in der Perücke? Und was hat ein Scherzartikel-Laden überhaupt im Museum zu suchen? Das wollen Mirja Reuter und Florian Gass in der Figurentheaterwerkstatt erforschen, die sie bei freiem Eintritt im Garten des Lenbachhauses an der Luisenstraße 33 aufgebaut haben. Bis 19. August tauchen sie mit Kindern von sieben Jahren an ein in die Sammlung des Museums und in die aktuelle Ausstellung des Münchner Künstlers Stephan Dillemuth. An jedem der Projekttage, die um 12 Uhr beginnen, steht ein anderes Werk im Mittelpunkt, zu dem Fragen gestellt und neue Geschichten erzählt werden. Die präsentieren die Teilnehmer zum Abschluss täglich um 17 Uhr in kurzen Aufführungen. Dafür bauen und malen sie die Stabfiguren sowie die Dekorationen selbst oder inszenieren die Geschichte als Live- oder Video-Performance. by

Verborgener Oxenweg

(Foto: Niels P. Jørgensen)

Wer im Dachauer Hinterland den "Europäischen Oxenweg" sucht, hat vermutlich ein Problem. Einige Schilder weisen zwar ungefähr auf die Route hin, doch der genaue Verlauf bleibt im Dunkeln. Wahrscheinlich wird er auch keinen einzigen Ochsen sehen. Darum geht es aber eigentlich nicht. Der Weg verspricht eine hübsche Fahrradtour zwischen Bächen und Hügeln, die von Petershausen über Weichs und Markt Indersdorf nach Altomünster führt. Die beiden letztgenannten Orte sind einen längeren Zwischenstopp wert. Indersdorf und Altomünster haben sehenswerte Klosteranlagen, die Biergärten laden zu einer Brotzeit ein. Im Mittelalter war der Oxenweg eine Handelsroute, die von Ungarn nach Augsburg führte. Ein Teil der Strecke zog sich durch das Dachauer Hinterland. Vierhundert Jahre lang wurden auf diesem Weg Grauochsen aus Ungarn nach Bayern getrieben. Mit dem Fleisch wurden vor allem Bürger der aufstrebenden Stadt Augsburg versorgt. Der Regionalentwicklungsverein Dachau Agil hat diesen alten Handelsweg für den Tourismus wiederbelebt. sto