19. Juli 2018, 18:53 Uhr Ferienprogramm Groß rauskommen

Zum 19. Mal dürfen Kinder und Jugendliche bei Mini-München ihre eigene Stadt gestalten und verwalten - ob als Bürgermeister, Taxifahrer oder Bauarbeiter. Erwachsene dagegen brauchen ein Visum

Von Daniel Gözübüyük

Für drei Wochen ist München in Kinderhand - vom Arbeitsamt über den Busbetrieb, Taxifahrer und Müllmann bis zum Bürgermeister. Steuersenkungen? Ein neuer gesetzlicher Feiertag im Kalender? Die Kinder entscheiden, lenken, leben - und lernen. "Das ist der Fokus, die Grundlage, die Idee dahinter", sagt Projektleiter Albert Kapfhammer. Und natürlich geht es dabei nicht um die richtige Stadt, sondern um "Mini-München". Das Ferienangebot, das 1979 gegründet wurde und seit 1986 im zweijährigen Turnus stattfindet, geht in diesem Jahr in die 19. Runde. "Man lernt einfach viel mehr, wenn es auf einer freiwilligen Basis passiert", sagt Kapfhammer. "Durch das Angebot entdecken die Kinder spielerisch, wie eine Stadt in all ihren Prozessen funktioniert. Und sie lernen dann auch, mit den Konsequenzen umzugehen."

Die Realität einer Großstadt und die Imaginationskraft von Kindern - eine Verbindung, die sonst meist strikt getrennt ist, ist bei "Mini München" wesentlicher Teil des pädagogischen Konzepts. Und dabei imitieren die Teilnehmer nicht nur die große Stadt der Erwachsenen, sondern kreieren eine ganz eigene temporäre "städtische" Realität. "Wir hatten teilweise schon Monarchien, alleinige Herrscher, die über ihre Stadt regierten", sagt Dagmar Baginski, Pressesprecherin des Vereins Kultur & Spielraum, der zusammen mit der Stadt München das Projekt auf die Beine stellt. Und natürlich gebe es auch häufig Streit. "Die Kinder treffen die Entscheidungen, müssen Probleme aber auch versuchen zu lösen."

Falls etwaige Auseinandersetzungen nicht einmal vor dem (Kinder-)Gericht geklärt werden können, sind zu jeder Zeit 200 Mitarbeiter des Vereins zur Stelle. In der sogenannten Zoff-Akademie, in der Kinder als auch Erwachsene als speziell ausgebildete Streitschlichter agieren, werden kleinere und größere Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten geklärt. "Wir sind bei der ganzen Prozedur aber natürlich auch anleitend tätig. Wenn die Kinder Fragen haben, egal, in welche Richtung, sind wir da", sagt Baginski.

Am Montag, 30 Juli, lädt der amtierende Mini-München-Bürgermeister Sascha Weigant zur Eröffnungsfeier ein. Dann übernehmen die Kinder, alle im Alter von sieben bis 15 Jahren, wieder mehr als 65 Bereiche des öffentlichen Lebens, darunter das Rathaus, die Universität, Banken, ein Theater und mehrere Botschaften. Neu in diesem Jahr: Die Spielstadt findet nicht in einer Halle statt, sondern in Zelten und auf dem 12 000 Quadratmeter großen Freigelände der ehemaligen Event-Arena im Olympiapark. Daher müssen die Kinder und Jugendlichen sich laut Kapfhammer auch auf das Wetter einstellen. "Sollten wir wegen schlechter Witterung abbrechen, werden Eltern rechtzeitig übers Internet auf der Webseite mini-muenchen.info informiert."

Für Erwachsene ist "Mini-München" eigentlich tabu. Gäste, die älter als 15 Jahre alt sind, müssen einen Antrag auf ein Kurzvisum stellen. Immerhin erhielten zuletzt 2016 mehr als 5000 Erwachsene eine solche Ausnahmeerlaubnis. Sie schauten ihren Kindern bei der Realisierung ihrer eigenen Stadt, ihrer eigenen Welt zu, verweilten in einem dort aufgebauten Café, das natürlich ebenfalls von Kindern geführt wird. "Es ist echt immer wieder eine unglaubliche Erfahrung zu sehen, wie Kinder sich die Welt aneignen", sagt Kapfhammer.