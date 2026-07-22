Dass es im Münchner Jazz keine richtige Sommerpause gibt, dafür sorgt neben dem Festival-Betrieb in erster Linie die Unterfahrt: Mit ihren seit vielen Jahren bewährten „Jazz Summer Weeks“, bei denen einem Jazzer oder Ensemble für fünf Tage am Stück eine Carte blanche gegeben wird. Heuer starten die Wochen mit dem Münchner Schlagzeuger Guido May und seinem Quartett Groove Extravaganza. Er hat allerdings nur drei Tage für seine Rhythmus-Weltreise, auf die er sich für eine „African Night“ den Percussionisten Biboul Darouiche dazu holt, und für die folgenden zwei Abende den britischen Altsaxofonisten James Morton (23. bis 25. Juli).

Die ersten vollen fünf Tage gehen dann Saxofon-Hüne Johannes Enders und Tasten-Veteran Roberto Di Gioia (hier mitunter auch am Bass) mit ihren Organauts an den Start. Der Bandname verrät nicht nur, dass ihr Quartett auf Iason’sche Reisen ins Unbekannte geht, sondern dass dabei auch der grandiose Organist Renato Chicco an Bord ist. Den Schlagzeug-Part übernimmt an den ersten beiden Tagen die spanische Drummer-Ikone Jorge Rossy, an den anderen der hochdekorierte Peter Gall. Was dabei herauskommt, beschreiben sie selbst so: Miles Davis’ Bitches Brew meets Eddie Harris. Man darf sich also auf Wucht und Groove freuen (28. Juli bis 1. August).

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In der nächsten Summer-Week widmet sich Saxofonist Matthieu Bordenave dem 100. von Miles Davis. Mit seinen eigens dafür zusammengestellten Munich 5 – in denen neben den hiesigen Größen Claus Reichstaller, Henning Sieverts und Matthias Gmelin freilich auch der luxemburgische Pianist Michel Reis sitzt – nimmt er sich an jedem Abend jeweils eines der legendären Prestige-Alben von Miles vor. Die Quintett-Originalarrangements sind natürlich nur der Ausgangspunkt für die eigene Interpretation (4. bis 8. August).

Einer der umtriebigsten Musiker weit und breit ist der Pianist, Keyboarder und Organist Matthias Bublath. So breitet er in seinem Slot die ganze Bandbreite seines Schaffens mit fünf verschiedenen Projekten aus. Am ersten Abend stellt er die in New York aufgenommene LP seines neuen akustischen Quartetts Spring Soccer vor. Am zweiten spielt er im Duo mit dem New Yorker Harfen-Revolutionär Park Stickney, gefolgt von der kleinen Ausgabe seiner Eight Cylinder Bigband, der 8-Stroke Band. In Latin-Gefilde geht es mit der brasilianischen Sängerin Fernanda Santanna, und zum Abschluss zeigt sich Bublath noch einmal als Hammond-Spezialist, zusammen mit seiner „Dream Band“, den festen Begleitern Christian Lettner am Schlagzeug, dem Vibrafonisten Tim Collins sowie als Gaststar dem kubanischen Trompeter Yasek Manzano (11. bis 15. August).

Für die weiteren Summer Weeks sei auf die nächste Vorschau verwiesen, zum Vormerken aber schon mal dies: Die Woche vom 18. bis 22. August bekommt das Andromeda Mega Express Orchestra, die vom 25. bis zum 29. August Moritz Renner, die vom 1. bis zum 5. September Jisr und schließlich die Woche vom 9. bis 11. September Philipp Schiepek.

Bei einer Reihe für junge Talente präsentiert sich Susi Lotter mit ihrem Quintett. Oliver Hochkeppel

Die Unterfahrt triggert auch zwei weitere Sommer-Termine: In von der Jazz-Stiftung München getragenen „Unheard“-Reihe für junge Talente im Einstein präsentiert sich am 28. Juli Susi Lotter mit ihrem fulminant besetzten Quintett. Und der Jazz-Slot des Theatron Musiksommers im Olympiapark am 3. August ist mit der Sängerin Karoline Weidt und dem Trio Hattori Hanzi des Vintage-Tastenmanns Hansi Enzensperger bestückt.

Aber auch die zweite täglich präsente Jazz-Institution Münchens mischt mit. Konträr zum bayerischen Ferienkalender hat Thomas Vogler seine Bar im Juli Pause machen lassen. Am 31. Juli geht es mit der Feier zum 29. Geburtstag des Voglers wieder los. Die langjährigen Helden des Münchner Party-Jazz lassen es dabei krachen: Ecco DiLorenzo and the Innersoul Six.

Danach wird es international. Zunächst mit der argentinischen Jazz- & Swingband Alapar. Das Quartett mit der Sängerin Mariana Piatti spielt klassische Songs aus den Zwanziger- und Dreißigerjahren auf eigene, vom Reinhardt’schen Hot Jazz grundierte Weise (1. August). Ein Land weiter geht es mit der (allerdings in München lebenden) brasilianischen Sängerin, Komponistin und Philosophin Joelma Marques, die mit ihrem Trio in die Música Popular Brasileira eintaucht (5. August). Ganz exotisch wird es mit Nita Aartsen. Die Frau aus Jakarta war 15 Jahre lang „Staatspianistin der Republik Indonesien“ und ist schon für Bill Clinton aufgetreten. Im Vogler präsentiert sie mit ihrem Quintett einen temperamentvollen Mix aus Klassik, Latin und World Music (6. und 7. August).