Von Anastasia Trenkler, München

Weiß, wohlhabend, männlich: alles Eigenschaften, die dem Duo Ferge X Fisherman in die Wiege gelegt wurden, und die es den Künstlern leichter machen, in der Musikwelt Fuß zu fassen. Ein Umstand, den sie durchaus wahrnehmen: "Wir agieren aus einem extremen Privileg heraus", sagt Kolja Pribbernow alias Fritz Fisherman. Das sei dem Rapper und seinem Kollegen und Produzenten Ferge in den vergangenen Jahren immer mehr bewusst geworden.

"Aus unserer Position heraus ergibt sich ein Narrativ, eine Perspektive auf das Leben, die wir in unserem Album aufgezeigt haben", sagt Pribbernow. Dabei sei ihnen wichtig gewesen, ihre Erfahrungen und Erlebnisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mitsamt ihrer Kehrseiten zu thematisieren. Darauf lässt schon der Albumtitel "Duality" schließen, mit dem die Künstler aktuell auf Tour sind.

"Während der Pandemie war alles Feedback, das wir erhielten, digital", sagt Pribbernow. Der größte Teil davon habe sich auf Likes und Klicks begrenzt. "Das war schon etwas ermüdend", sagt er. Umso mehr freue er sich jetzt, wieder unterwegs zu sein und gemeinsam mit Ferge, der mit bürgerlichem Namen Luka Fehrmann heißt, auf der Bühne zu stehen. Die beiden kennen sich seit ihrer gemeinsamen Jugend in Nürnberg, wo sie als Flying Penguin anfingen, Musik zu machen.

Internationale Verbindungen

Heute kombinieren sie als Ferge X Fisherman elektronisch produzierten Hip-Hop mit live eingespielten Instrumenten. Dabei unterstützt sie die vierköpfige Band LakeSideBoyz mit Gitarre, Bass, Violine, Keys und Schlagzeug. Textlich handeln die Songs auf "Duality" vom Streben nach Erfolg, emotionaler Zerrissenheit und den eigenen Widersprüchen eines lyrischen Ichs. Die Mischung aus englischsprachigen Rap-Lines und Jazz-Elementen verleiht dem Sound der Musiker einen internationalen Eindruck - der sich auch in der Auswahl der Feature-Gäste auf ihrer Platte zeigt.

So sind auf dem Song "Reality" der japanische Jazz-Trompeter Takuya Kuroda und der Rapper Black Milk aus Detroit zu hören. Ersten kennt das Duo über Kontakte aus ihrem Jazz-Studium in München, während es für Black Milk im Jahr 2018 Support gespielt hat. Auch sind auf dem Album die südafrikanische Künstlerin Hunter Rose ("Home"), der neuseeländische Soulsänger Noah Slee ("Business") und die Münchnerin Victoryaz ("Pace") vertreten. "Vicky kennen wir schon länger und sind große Fans von ihr. Da lag es nahe, sie für einen Song anzufragen", sagt Pribbernow.

Obwohl ihr aktuelles Album gerade erst eineinhalb Monate alt ist, arbeiten Ferge X Fisherman schon jetzt an neuen Songs. "Ob es eine EP oder ein Album wird, ist noch unklar. Doch es gibt schon erste Song-Skizzen", sagt Pribbernow. Auch seien Festivals für den Sommer geplant. Bis dahin aber steht noch ihr Auftritt in München bevor - als Abschluss ihrer Tour "Duality".

Ferge x Fisherman, Freitag, 13. Mai, Einlass 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Ampere, Zellstraße 4