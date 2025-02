Von Philipp Crone

Die entscheidende Frage rund um den „Tatort“-Nachfolger Ferdinand Hofer ist auch eine der Mimik. Und da ist der Moment dann doch interessant, als Hofer, 31 Jahre alt und seit einigen Wochen offiziell in seiner Rolle als Kalli Hammermann designierter Nachfolger der „Tatort“-Silberrücken Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl alias Ivo Batic und Franz Leitmayr, an einem späten Donnerstagnachmittag auf dem Bordeauxplatz für ein Foto posieren soll. Dieser nette Kerl, mit einer beneidenswert jungenhaften und jugendlichen Ausstrahlung gesegnet, soll nun einen Kommissar-Blick aufsetzen. Gemeint ist der grimmig konzentrierte Ausdruck, den Kommissare haben, wenn sie am Telefon über einen Toten informiert werden, im Auto in höchster Not irgendwo hinrasen oder – das vielleicht am ehesten – einen Verdächtigen verhören respektive mimisch einschüchtern. Hofer steht also da und man sieht förmlich, wie der Mann seine Gesichtsmuskeln zur Ordnung ruft. Das gelingt ihm auch beeindruckend – für exakt eineinhalb Sekunden.