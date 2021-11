Von Bernhard Blöchl, München

Er ist der Assistent Kalli im Münchner "Tatort", einem Millionenpublikum ist er auch als Polizei-Frischling Max Simmerl in den Eberhofer-Krimis bekannt: Ferdinand Hofer, 28, ist ein Publikumsliebling in Lauerstellung. Nun zeigt der Münchner, aufgewachsen im Landkreis Miesbach, andere Facetten: In der Miniserie "Up Up" (Regie: Maximilian Allgeier & Linus Joos, zu sehen in der ARD Mediathek) spielt er einen Unternehmersohn, der mit Freunden in Berlin eine Lebenstausch-App entwickelt. Das Interview mit Hofer fand per Zoom-Meeting statt.