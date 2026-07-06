Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich spielen auf derselben großen Tollwood-Bühne in München, nur nicht am selben Tag. Die beiden kommen wohl nicht mehr zusammen, aber so prägen die Austropop-Pioniere gemeinsam die nächste Generation.

Wäre der Austropop ein Mensch, man könnte ihn sich so vorstellen wie Wolfgang Ambros. Gestützt auf seine Wanderstecken schiebt der 74-Jährige seinen ausgezehrten Körper durch die Mitmusiker zur Mitte der Bühne. Drängend wie ein Rentner an der Supermarktkasse, der heute noch viel vorhat. Hat er ja auch, er will ein zweieinhalbstündiges Konzert vor 4000 Leuten spielen.