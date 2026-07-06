Zum Hauptinhalt springen

Rainhard Fendrich und Wolfgang Ambros in München„Man sagt, 70 ist das neue 50“

Lesezeit: 3 Min.

„Ich glaub eher, dass 22 Uhr das neue Mitternacht ist“, sagt Rainhard Fendrich beim Tollwood-Festival.
„Ich glaub eher, dass 22 Uhr das neue Mitternacht ist“, sagt Rainhard Fendrich beim Tollwood-Festival. Alex Scharf

Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich spielen auf derselben großen Tollwood-Bühne in München, nur nicht am selben Tag. Die beiden kommen wohl nicht mehr zusammen, aber so prägen die Austropop-Pioniere gemeinsam die nächste Generation.

Kritik von Michael Zirnstein

SZ bei Google bevorzugen

Wäre der Austropop ein Mensch, man könnte ihn sich so vorstellen wie Wolfgang Ambros. Gestützt auf seine Wanderstecken schiebt der 74-Jährige seinen ausgezehrten Körper durch die Mitmusiker zur Mitte der Bühne. Drängend wie ein Rentner an der Supermarktkasse, der heute noch viel vorhat. Hat er ja auch, er will ein zweieinhalbstündiges Konzert vor 4000 Leuten spielen.

Zur SZ-Startseite

Tollwood-Festival
:So war das Konzert von Foreigner in München

Aus den Anfangstagen der Band ist keiner mehr dabei, aber die Stimmung ist bestens: „Foreigner“ umarmen ihr Publikum bei ihrem Konzert in München.

SZ PlusKritik von Ralf Dombrowski

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite