Khateera bedeutet gefährlich. Und gefährlich wollen die Feministinnen von khateera.com sein. Wer die Online-Plattform anklickt, sieht selbstbewusste Frauen, schön, stark. Sie sitzen auf einem Balkon über den Dächern von Beirut, den Wind in den Haaren, sie lachen zusammen. Die Videos, die das Kollektiv im Libanon produziert, haben es in sich. „Was erschreckt unsere Gesellschaften am meisten – auch wenn wir alle 40 Minuten daran denken?“, fragt Moderatorin Maria E’layan, Hipster-Mütze, Nickelbrille, Latzhose. „Sex. Überraschung, oder? Aber warum haben unsere Gesellschaften solche Angst vor dem Begehren? Vor allem vor der Lust der Frauen?“ Dann folgt: eine kurze Einführung in die Spielarten der Lust.

Das Video ist Teil der Satire-Serie Smatouha Minni („Ihr habt es von mir gehört“), die auf Youtube insgesamt schon 26 Millionen Mal angeklickt wurde. 19 Folgen sind bisher erschienen, mit englischen Untertiteln. Was für ein Perspektivwechsel: junge, freche Frauen statt alter, bärtiger Männer. Lust statt Gewalt. Fantasie statt Religion. Aufklärung statt Tradition. Auch jetzt, da Israels Armee Libanon bombardiert, senden die Produzentinnen weiter.

Autorin Claudia Mende will nächstes Jahr nach Marokko reisen. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Münchner Autorin Claudia Mende, die fließend Arabisch spricht, verfolgt den Kanal der Feministinnen aus Beirut regelmäßig. An einem sonnigen Herbsttag sitzt sie auf der Dachterrasse des Eine-Welt-Hauses in München und erzählt von diesen und anderen mutigen Frauen, die sie auf ihren vielen Reisen durch arabische Länder getroffen hat. „Die Produzentinnen von Khateera bewegen sich auch im vergleichsweise liberalen Libanon auf dünnem Eis“, sagt sie. „Es sind nur einzelne Frauen, die es wagen, über sexuelle Selbstbestimmung zu sprechen – doch es werden immer mehr.“

Claudia Mende ist als Diplomatentochter in Jordanien und Ägypten aufgewachsen. Seit Jahrzehnten reist sie durch arabische Länder, meistens allein, immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie sagt: „Meine eigenen Erlebnisse und die Wahrnehmung hier in Deutschland klaffen meilenweit auseinander. Die Stereotypen, die hierzulande über arabische Frauen vorherrschen, sind grauenhaft.“

Auch deshalb schrieb die Münchnerin dieses Buch: „Wir sind anders als ihr denkt – Der arabische Feminismus“. Sie berichtet von Anwältinnen und Richterinnen, Bürgermeisterinnen und Parlamentsabgeordneten, Wissenschaftlerinnen, Sozialarbeiterinnen und Bloggerinnen. Sie wird in den Slums von Kairo zum Tee eingeladen, besucht ein Frauenhaus in Jordanien. Immer wieder erzählen ihr dabei auch Frauen, dass sie von ihren Vätern oder Ehemännern unterstützt wurden. „Solange wir nicht offen über Sex reden“, zitiert sie die tunesisch-französische Genderforscherin Sophie Bessis, „kann es keinen echten Fortschritt geben.“

Mendes Buch erzählt von Vielfalt, Aufbruch und Rückschritt, vor allem aber von Frauen, die sich nicht unterkriegen lassen. Es begann schon 1923: Damals riss sich die Ägypterin Huda Shaarawi am Bahnhof in Kairo öffentlichkeitswirksam den Schleier vom Kopf. Sie war gerade vom Internationalen Kongress des Weltbundes für Frauenstimmrecht in Rom zurückgekehrt, „und sie wurde zu einer Ikone der Frauenbewegung in der arabischen Welt“, heißt es im Buch.

Das Kopftuch – bis heute gilt es im Westen als Symbol der unterdrückten Frau. „Aber das stimmt so nicht“, sagt Mende. Anders als in Iran gelte in arabischen Ländern kein Kopftuchzwang. „Manche tragen es, andere nicht. Und es gibt auch Feministinnen, die ihren Kampf um Frauenrechte mit dem Islam in Einklang bringen.“ Sie selbst trage nie ein Kopftuch auf ihren Reisen, nur beim Besuch einer Moschee. Ja, als junge Frau habe sie Belästigungen erlebt, obszöne Sprüche oder Gesten. „Das ist unangenehm. Aber gefährlich war es nie.“

Der gesellschaftliche Wandel finde statt, wenn auch langsam, stellt die Autorin fest. In Algier interviewt sie die Soziologin Fatma Oussedik, die diesen Wandel dokumentiert. „70 Prozent der Studierenden an den dortigen Universitäten sind weiblich, immer mehr Frauen verdienen ihr eigenes Geld, die lassen sich nicht mehr so leicht von den Männern vorschreiben, was sie tun oder denken sollen.“

In Tunesien trifft sie Yosra Frawes. Die Anwältin war nach dem Arabischen Frühling 2011 an der Ausarbeitung der demokratischen Verfassung beteiligt, stritt erfolgreich für Reformen zum Schutz von Frauen vor Gewalt und forderte eine paritätische Besetzung von Wahllisten mit Frauen und Männern. Das galt viele Jahre, erst in jüngster Zeit erlebt das Land wieder einen Rückschritt in autoritäre Zeiten. Trotzdem seien in einigen Ländern Justizreformen im Gang, sagt Claudia Mende, die überzeugt ist, dass sich die Entwicklung nicht völlig zurückdrehen lässt. „Zuerst wandelt sich die Zivilgesellschaft, mit der Zeit passen sich die Gesetzgeber an. Denken Sie nur, wie lange es gedauert hat, bis in Deutschland Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt oder die Ehe für alle Gesetz wurde.“

Sogar im bitterarmen Jemen gingen Frauen während des Arabischen Frühlings an der Seite von Männern auf die Straße – ein ganzes Jahr lang, bis der damalige Präsident zurücktrat. „Eine der ersten, die auf dem Saghir Platz in der Hauptstadt Sanaa campierte, war Tawakkol Karman. Sie wurde zu einer Ikone der Protestbewegung und erhielt 2011 mit 32 Jahren den Friedensnobelpreis.“ Der Kampf um Frauenrechte sei ein Kampf um Menschenrechte, „leider nehmen die Medien hierzulande davon viel zu wenig Notiz.“

Doch was hat das alles gebracht? Das werde sie jetzt oft gefragt, angesichts von Krieg, Terror, Unterdrückung und der Rückkehr der Autokraten in vielen Ländern. Mende beschönigt nichts, sie schreibt im Buch auch von der gängigen Gewalt gegen Frauen, und von der männlichen Dominanz im Alltag. So gibt es in vielen Ländern, außer Marokko und Tunesien, noch den männlichen Vormund. Er kann finanziell, rechtlich und sogar bei einem medizinisch notwendigen Eingriff über seine Frau oder Tochter bestimmen. „Aber auch in Europa hat der Kampf um weibliche Selbstbestimmung Jahrhunderte gedauert“, sagt Claudia Mende. „In Deutschland brauchte eine Frau noch bis 1977 das Einverständnis ihres Mannes, wenn sie einen Arbeitsvertrag unterzeichnete. Und Femizide gibt es leider auch hier allzu oft.“ Trotzdem: Auch wenn es nur einzelne Frauen seien, die ihre Stimme erheben, der Fortschritt sei nicht aufzuhalten, sagt die Autorin. Manchmal leisten die Medien Vorschub: In Ägypten erregte jüngst eine Fernsehserie die Gemüter. Darin wird den Zuschauern drastisch vor Augen geführt, wie eine Frau nach dem Tod ihres Ehemanns vor dem Nichts steht, ohne Einkommen, ohne Rechte. „Zur selben Zeit begannen Aktivistinnen eine Kampagne gegen das Vormund-Gesetz“, erzählt Mende. Es komme etwas in Bewegung.

Ägypten kennt die Autorin am besten. Sie war 16, als ihre Familie nach Kairo zog, zuvor hatten sie schon in den USA, Frankreich und Jordanien gelebt. Claudia Mende ging auf die deutsch-evangelische Schule, die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler kamen aus ägyptischen Familien. Ihre Eltern, erzählt sie, wollten nicht in einer deutschen Blase leben wie so viele Ex-Pats. Ihre Mutter sei immer auf die lokalen Märkte gegangen, „sie sprach bald am besten Arabisch von uns allen.“

1979 machte sie ihr Abitur, ging nach Deutschland, studierte in Bonn und Münster Theologie, Politikwissenschaften und Geschichte, und fand eine Stelle beim katholischen Missionswerk Missio in München. Als ihr der kirchliche Rahmen zu eng wurde, kündigte sie und arbeitet seither als freie Journalistin. Viele Jahre war sie Redaktionsmitglied bei Quantara. Das Online-Magazin wird vom Auswärtigen Amt finanziert und stand bis vor Kurzem unter dem Dach der Deutschen Welle. Inzwischen wurde es dem Institut für Auslandsbeziehungen unterstellt. Quantara bedeutet Brücke – eine Brücke in den arabischen Kulturraum. Die Journalisten berichten auf Deutsch, Englisch und Arabisch über Politik und Geschichte, aber auch über Themen wie Tierschutz in der Türkei, Sextourismus, gemeinsame Friedensinitiativen in Israel und Palästina oder die erste Primaballerina an der Kairoer Oper.

Claudia Mende ist eine zurückhaltende Frau, sie spricht ruhig und überlegt, wägt ihre Argumente ab. Sie lässt sich nicht von Emotionen tragen. Aber, sagt sie: Das Massaker der Hamas in Israel und der darauffolgende Gaza-Krieg mit den vielen zivilen Opfern habe auch in den Seelen der Menschen vieles zerstört. Auch ihre arabischen Bekannten in München seien verunsichert, zögen sich noch mehr in die eigenen vier Wände zurück. „Sie verstehen auch nicht, warum das Leid der Frauen und Kinder in Gaza oder in Libanon nicht genauso viel zählt wie das der jüdischen Opfer. Umgekehrt zeigen sie aber auf Al-Jazeera den ganzen Tag nur die arabischen Opfer, das ist genauso einseitig. Da ist leider viel zerbrochen.“

Sie wird weiter reisen, Marokko steht auf der Agenda, dort soll das Familienrecht reformiert werden. Und sie wird weiter Geschichten sammeln von Menschen, die für das Gute kämpfen, auch wenn der Weg steinig ist. Noch eine Begegnung fällt ihr ein. Auf der Buchmesse in Abu Dhabi sprach sie mit einem Verleger aus Sudan. „Er brauchte mit seinem Koffer voller Bücher zwei Wochen für die Reise. Es waren Bücher, die von Demokratie, Menschenrechten, Emanzipation handelten. Als ich ihn fragte, ob das alles nicht unendlich mühsam sei und er lieber in Abu Dhabi leben wollte, antwortete er: Nein, ich muss in meinem Land weitermachen.“