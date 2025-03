Felix von Poser hat in München Film studiert. Während seine Schwester Stefanie als Schauspielerin vor der Kamera steht, bevorzugt der Bruder den filmischen Hintergrund. In Bayern produzierte er seine ersten Filme, oft in den Bergen, in die es ihn auch privat immer wieder zieht. Seine Filme „König Laurin“, 3 1/2 Stunden und Serien wie „Oktoberfest – 1900“ sind preisgekrönt. In der ARD ist am Samstag, 29. März, 20.15 Uhr, eine neue Produktion von ihm zu sehen: Der Umweltkrimi „Mordlichter“ erzählt die Geschichte einer Journalistin, die auf die Faröer Inseln zurückkehrt und in einen erbitterten Konflikt zwischen einheimischen Traditionalisten und internationalen Walschützern gerät.