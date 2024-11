Eigentlich wollte der Schauspieler Felix von Manteuffel in der Woche von 2. bis 8. Dezember nach München kommen. Daraus wurde nichts. Aber in Gedanken durchstreift er die Stadt und träumt sich an Orte, an denen er gerne wieder wäre.

Seine Liebe zu München hat er immer behalten. Schließlich haben Felix von Manteuffel und seine Frau und Schauspielerkollegin Leslie Malton lange hier gelebt. Er ist hier aufgewachsen, hat hier studiert, sein Sohn Florian wurde hier geboren. Inzwischen lebt und arbeitet der Theater- und Filmschauspieler mit der markanten Stimme, den Harry-Potter-Fans auch aus den Hörbüchern kennen, in Berlin. Geplant war, in der Woche Sohn und Enkelin in München zu besuchen, stattdessen aber steht er nun fast täglich auf der Bühne im Berliner Renaissancetheater. So bleibt ihm nichts anderes, als von München zu träumen. In seiner Phantasie streift er durch Schwabing, lässt es krachen im Haidhauser Hofbräukeller, bewundert im Residenztheater seinen Sohn auf der Bühne, frühstückt in der Bar Centrale – und wäre liebend gerne dabei. Und irgendwie passt zu seinen geträumten Tipps auch der Weihnachtsfilm „Zitronenherzen“, in dem er am 16. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF an der Seite seiner Frau als philosophierender Taxifahrer zu sehen ist.