Interview von Korbinian Eisenberger

Felix Seiterle ist 24 Stunden auf seinen Assistenten angewiesen, tagsüber zudem auf einen E-Rollstuhl. Der Münchner ist seit seiner Geburt chronisch krank, "Spinale Muskelatrophie Typ IC", lautet die aktuelle Bezeichnung. Muskelschwund. Zu Beginn der Pandemie 2020 hatte die SZ ihn bei einer seiner Touren zum Arzt begleitet, trotz Corona, weil die Behandlung ihm gut tut. "Ich lebe lieber, statt nicht zu sterben", hatte er erklärt. Was sagt der 27-Jährige zweieinhalb Jahre später?

SZ: Herr Seiterle, wie geht es Ihnen?

Felix Seiterle: Ich habe mich nun doch vor einigen Wochen mit Corona infiziert. Ich habe die Variante aber glimpflich überstanden. In der Meditation finde ich meine Kraft. Dabei beschäftigen mich eher andere Themen als Corona.

Welche?

Montagabend war ich in der Therme Erding schwimmen und wollte danach, um Viertel vor zehn abends, wie sonst auch mit meinem Assistenten (ein Betreuer, Anm. der Red.) mit der S-Bahn zurück nach München fahren. Doch die S-Bahn fiel aus und von Markt Schwaben bis Leuchtenbergring fuhren nur Schienenersatzverkehrs-Taxis (SEV). Wir standen in Altenerding. In der DB-Zentrale hatten wir bereits versucht anzurufen, aber niemanden erreicht. Uns passierten diverse Taxis, aber keines konnte mich und meinen E-Rollstuhl mitnehmen.

Worin lag das Problem?

In den Autos hatte offenbar kein Rollstuhl platz. In der Taxizentrale selbst teilten sie mir mit, sie hätten keine freien Kapazitäten. Nach zwei Stunden war ich komplett durchgefroren. Wie durch ein Wunder kam dann doch noch ein Privattaxi vom SEV, der vor einigen Jahren zufällig seinen Wagen hatte umbauen lassen - und nahm uns mit. Mit der letzten U-Bahn kamen wir gegen zwei Uhr früh heim.

Erleben Sie so etwas öfters?

Es ist ein Systemproblem. Die Therme ist ein Beispiel. Für mich ist das Thermalwasser dort essentiell. Es hat einen positiven Effekt auf meinen Körper. Im Wasser fühle ich die Gravitationskraft schwächer, in einem Becken kann ich sogar ohne Hilfe im Wasser liegen und muss mich nur an zwei Stangen festhalten. Das ist besonders, weil es für mich die einzige Möglichkeit ist, ohne Helfer auszukommen. Vor den Besuchen in der Therme habe ich gelegentlich Schmerzen, am Abend danach waren sie immer weg. Jede Woche gehe ich dort hin, durch die Regelmäßigkeit erhoffe ich mir eine langfristige Gesundheitssteigerung. Das kostet mich viel Geld und ist deshalb problematisch.

Welche Becken nutzen Sie?

Bislang ging ich stets in die Vitaloase mit ihren drei Heilbecken: Calciumwasser, ein Wasser mit Selen und Iod - und Salzwasser. Aufgrund meiner Einschränkungen kann ich nur einen sehr kleinen Teil der Therme nutzen. Deswegen habe ich die Therme um einen Rabatt gebeten. Nach längerem Briefwechsel wurden mit 25 Prozent Nachlass gewährt, plus eine Gratisstunde für jeden Besuch. Das ist klasse von der Therme Erding und zeigt, dass es sich lohnt nachzuhaken.

Wurden die Tarife angepasst oder ist das ein Exklusiv-Angebot für Sie?

Es gilt meines Wissens nur für mich, ich hätte es gut gefunden, wenn ich auch für andere in vergleichbarer Lage etwas erreicht hätte. Aber immerhin.

Wie lautete die Begründung der Therme?

Der Mitarbeiter, der mir den Rabatt gewährte, war sehr freundlich. Er erklärte, dass er meine Argumente nachvollziehen könne. Dass ich eigentlich 90 Prozent Rabatt erhalten müsste, da ich ja nur zehn Prozent nutzen kann. Die Debatte über die Handhabe bei Menschen mit Behinderung wird dem Mitarbeiter zufolge intern geführt, es gebe aber noch keine gute Lösung.

Wie ist ihr Physik-Bachelor-Studium weiter verlaufen?

Ich habe inzwischen den Abschluss und mache nun eine Ausbildung zum Wirtschaftsmediator bei der IHK.

Wie gefällt es Ihnen?

Es macht mir richtig Spaß, am vergangenen Wochenende hatte ich meine erste Schulung. Im kommenden Jahr möchte ich mich selbstständig machen und das Mediationsbüro Seiterle gründen.

Warum gehen Sie diesen Weg?

In meiner Berufswahl bin ich sehr eingeschränkt, da brauche ich mir nichts vorzumachen. Gleichwohl ist es mir wichtig, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Etwas, das Mehrwert schafft.

Wie meinen Sie das?

Nun, ich habe schließlich auch viel bekommen. Die TU München hat mich sehr unterstützt. Wenn ich irgendetwas gebraucht habe, spezielle Ausrüstung, etwa einen für mich geeigneten Bildschirm zusätzlich zum Laptop, bekam ich es umgehend. Darauf haben nicht behinderte Studenten keinen Anspruch. Vor allem aber meine Rund-um-die-Uhr-Betreuung von tollen Assistenten. Dafür bin ich unheimlich dankbar.

Wie behindertengerecht ist München?

Man müsste bei dem Thema mehr auf die Individuen eingehen. Fast jede Behinderung erfordert bestimmte nicht allgemeingültige Bedürfnisse. Deswegen schreibe ich Briefe an die Therme - und beschwere mich über Situationen wie die mit den Taxis am Montag.